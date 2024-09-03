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В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО

В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО

3 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области развернут дополнительные средства ПВО
В Белгородской области появятся дополнительные средства ПВО. После заявок регионального оперштаба такое решение приняли в Министерстве обороны РФ.
Сюжет
Пво

Более 80 запросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы, поступило в Министерство обороны РФ от оперативных штабов приграничных регионов.

От белгородского оперштаба направлено 27 запросов, из них 18 уже реализовали. В частности, в области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны.

Оставшаяся часть запросов, это новопоступившие, ещё находятся в работе. Их рассматривают в течение суток. Если же возможности выполнить просьбы нет, пишут по данному вопросу срочный доклад министру обороны — Андрею Белоусову.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Оперштаб#СВО#Противовоздушная оборона#Дополнительные средства#Министерство обороны РФ
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