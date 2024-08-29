Белгородец погиб при ударе ВСУ, а экс-чиновница утверждает, что не готовила теракт

Защита выступила против удовлетворения ходатайства о продлении ареста: адвокат считает, что у Былина нет причин скрываться от правосудия. Особенно учитывая тот факт, что у него есть двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, и больная жена. Но суд всё же продлил его нахождение под стражей.