Белгородец погиб при ударе ВСУ, а экс-чиновница утверждает, что не готовила теракт

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 29 августа ВСУ атаковали Шебекино, в результате чего погиб один мирный житель — от полученных травм он скончался до приезда врачей. Ещё два человека пострадали: их с осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в больницу.
Разрушения также зафиксировали в административном здании и социальном объекте. Полностью сгорел один автомобиль.
Также под удар сегодня попали ещё шесть населённых пунктов: Церковный и Петровка Белгородского района, Грузское Борисовского района, Графовка Шебекинского округа, а также Замостье и Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Во всех этих поселениях никто из мирных жителей не пострадал, однако везде есть различные разрушения.
По версии следствия, экс-чиновница белгородской администрации Виктория Шинкарук вместе со своим сообщником передала ВСУ около 500 тысяч рублей. Также в материалах дела говорится о взрывчатых веществах в тайниках, которые затем могли использовать в подготовке терактов.
Оба уже два года находятся в СИЗО, но только в августе текущего года их дела передали во 2-й Западный окружной военный суд Москвы на рассмотрение.
Родственники и близкие же белгородки уверены, что она невиновна в совершении преступления. Они утверждают, что её подставил бывший муж-наркоман, с которым она развелась в 2021 году.
Мужчина несколько раз привлекался к ответственности, а в последний сбежал из-под домашнего ареста на Украину, откуда и пересылал денежные средства бывшей жене. Сообщается, что Виктория сняла пересланные ей 107 тысяч рублей и оставила в ящике для сумок в одном из супермаркетов. О предназначении этих денег она не знала, утверждает сама обвиняемая.
В причастности к теракту на Крымском мосту обвиняют 45-летнего предпринимателя Александра Былина. Сам мужчина свою вину не признал.
Защита выступила против удовлетворения ходатайства о продлении ареста: адвокат считает, что у Былина нет причин скрываться от правосудия. Особенно учитывая тот факт, что у него есть двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, и больная жена. Но суд всё же продлил его нахождение под стражей.
С 2007 года Былин управлял несколькими компаниями, занимающимися обработкой сельскохозяйственных культур и продажей фруктов и овощей. Некоторое время жил в Белгородской области, где являлся совладельцем нескольких предприятий: «Агроклуб», РСК, «Таурус» в Старом Осколе и «Берег» в Губкине.
Он также возглавлял ООО «Экстра», которая могла быть конечным получателем груза, перевозимого взорвавшимся на Крымском мосту фургоном.
В результате этой трагедии без родителей осталась 14-летняя Ангелина из Новооскольского округа. Они ехали на отдых, когда взорвался мост. Сейчас девочка живёт вместе с бабушкой в Подмосковье.