«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Стали известны новые подробности от родных погибшей на мосту белгородки Натальи Кулик. Как оказалось, погибшая вместе с супругом ехала в Крым впервые. Они везли на море 14-летнюю дочь.
Сестра Натальи тоже была на мосту — ехала вместе с семьёй. Их машина проехала вперёд. Взрыв они услышали, когда уже проехали мост. Женщина остановилась и стала звонить сестре. Только спустя час ответила выжившая племянница и сообщила, что её везут в больницу. Этими подробностями поделился отец погибшей белгородки.
«Это не то что ужасно. Это словами не передать», — делится мужчина.
По его словам, его родные поехали на двух машинах. Точных подробностей он не рассказал, однако сообщил, что сестра Натальи не пострадала. Также отец женщины подтвердил, что погибшая работала в новооскольском управлении образования.