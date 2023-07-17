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«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП

17 июля 2023, 10:25
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

На втором авто на Крымском мосту была сестра погибшей белгородки

Сестра погибшей Натальи была на своей машине с семьёй. Они услышали взрыв, когда уже проехали мост. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

Стали известны новые подробности от родных погибшей на мосту белгородки Натальи Кулик. Как оказалось, погибшая вместе с супругом ехала в Крым впервые. Они везли на море 14-летнюю дочь.

Сестра Натальи тоже была на мосту — ехала вместе с семьёй. Их машина проехала вперёд. Взрыв они услышали, когда уже проехали мост. Женщина остановилась и стала звонить сестре. Только спустя час ответила выжившая племянница и сообщила, что её везут в больницу. Этими подробностями поделился отец погибшей белгородки.

«Это не то что ужасно. Это словами не передать», — делится мужчина.

По его словам, его родные поехали на двух машинах. Точных подробностей он не рассказал, однако сообщил, что сестра Натальи не пострадала. Также отец женщины подтвердил, что погибшая работала в новооскольском управлении образования.

Комментарий отца погибшей белгородки
Видео: Telegram-канал 112
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Крымский мост#Происшествия#Чп#Погибшие#Море#Видео
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