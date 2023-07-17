«В Крым они в первый раз поехали»: отец погибшей белгородки прокомментировал ЧП

Сестра Натальи тоже была на мосту — ехала вместе с семьёй. Их машина проехала вперёд. Взрыв они услышали, когда уже проехали мост. Женщина остановилась и стала звонить сестре. Только спустя час ответила выжившая племянница и сообщила, что её везут в больницу. Этими подробностями поделился отец погибшей белгородки.