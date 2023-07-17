Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Изображение материала

Гладков подтвердил гибель белгородцев во время ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 04:20
Фото: Bel.ru
Пострадала семья из Нового Оскола. Двое родителей погибли, девочку отправили в больницу в Краснодарском крае.

«На данный момент у нас есть следующая информация: девочка пострадала и получила ранения средней степени тяжести. Она уже находится под наблюдением врачей. Связь с ней поддерживает Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения Белгородской области. Если это будет возможно по медицинским показаниям, мы перевезем её в нашу область», — рассказал Вячеслав Гладков.

Родители девочки погибли — отец и мать. Родственникам оказывают необходимую помощь.

В последние дни белгородских детей отправляли в лагеря Крыма. Губернатор сообщил, что дети уже находятся на территории лагерей и их жизни ничего не угрожает. Министр образования Андрей Милёхин находится в контакте со всеми руководителями лагерей.

База: в результате взрыва на Крымском мосту погибли белгородцы
Узнать подробнее
Читайте также:
При взрыве на Крымском мосту пострадали пассажиры машины с белгородскими номерами
#Евгений Грицков#Девочка#Ранения средней тяжести#Врачи#Андрей Александрович Иконников#Белгородская область#Министр здравоохранения#Погибли#Новооскольский округ#Андрей Викторович Милёхин#Крымские лагеря#Крымский мост
Подпишитесь
Что известно о происшествии на Крымском мосту, где погибли белгородцы
Сегодня, 07:07
Новые замы и приезжие чиновники: как изменится правительство Белгородской области
Сегодня, 09:01
Первый замгубернатора Белгородской области покинул должность из-за новой работы
Сегодня, 06:46
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту белгородку доставили санавиацией в реанимацию
Сегодня, 09:34
Родственники погибших на Крымском мосту белгородцев рассказали подробности ЧП
Сегодня, 08:42
Чиновник из другого региона займёт пост замгубернатора по ЖКХ Белгородской области
Сегодня, 07:41