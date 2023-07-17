Гладков подтвердил гибель белгородцев во время ЧП на Крымском мосту

«На данный момент у нас есть следующая информация: девочка пострадала и получила ранения средней степени тяжести. Она уже находится под наблюдением врачей. Связь с ней поддерживает Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения Белгородской области. Если это будет возможно по медицинским показаниям, мы перевезем её в нашу область», — рассказал Вячеслав Гладков.