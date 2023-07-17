Гладков подтвердил гибель белгородцев во время ЧП на Крымском мосту

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
«На данный момент у нас есть следующая информация: девочка пострадала и получила ранения средней степени тяжести. Она уже находится под наблюдением врачей. Связь с ней поддерживает Андрей Александрович Иконников, министр здравоохранения Белгородской области. Если это будет возможно по медицинским показаниям, мы перевезем её в нашу область», — рассказал Вячеслав Гладков.
Родители девочки погибли — отец и мать. Родственникам оказывают необходимую помощь.
В последние дни белгородских детей отправляли в лагеря Крыма. Губернатор сообщил, что дети уже находятся на территории лагерей и их жизни ничего не угрожает. Министр образования Андрей Милёхин находится в контакте со всеми руководителями лагерей.