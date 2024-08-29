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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Один человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино: один человек погиб, двое ранены

29 августа 2024, 06:02
Фото: «Просто Михаил»
Один человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино

Мирный житель погиб при обстреле Шебекино

Пострадавшие получили осколочные ранения. Кроме того, после обстрела в городе есть разрушения. Также после прилёта загорелась машина.
Сюжет
Обстрел

Утром 29 августа город Шебекино вновь попал под обстрел. Погиб мирный житель. От полученных ран он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Пострадали ещё двое мирных жителей. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Пострадавших в больницу доставили бойцы самообороны.

Разрушения после обстрела есть в административном здании и социальном объекте. Кроме того, после прилёта загорелась машина.

Также утром стало известно о том, что атакам БПЛА подверглись ещё три населённых пункта: грайворонские Замостье и Новстроевка-Первая, Петровка в Белгородском районе. Разрушения есть в двух частных домах, двух хозпостройках. В результате одной из атак дронов-камикадзе сгорели частный дом и нежилое помещение.

Один человек погиб, двое ранены при обстреле ШебекиноОдин человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ШебекиноОдин человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ШебекиноОдин человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ШебекиноОдин человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ШебекиноОдин человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино
Один человек погиб, двое ранены при обстреле Шебекино
Фото: «Просто Михаил»
Один белгородец погиб в результате утренней атаки БПЛА
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