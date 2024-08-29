ВСУ обстреляли Шебекино: один человек погиб, двое ранены

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Утром 29 августа город Шебекино вновь попал под обстрел. Погиб мирный житель. От полученных ран он скончался до приезда бригады скорой помощи.
Пострадали ещё двое мирных жителей. Мужчина и женщина получили осколочные ранения. Пострадавших в больницу доставили бойцы самообороны.
Разрушения после обстрела есть в административном здании и социальном объекте. Кроме того, после прилёта загорелась машина.
Также утром стало известно о том, что атакам БПЛА подверглись ещё три населённых пункта: грайворонские Замостье и Новстроевка-Первая, Петровка в Белгородском районе. Разрушения есть в двух частных домах, двух хозпостройках. В результате одной из атак дронов-камикадзе сгорели частный дом и нежилое помещение.