ВСУ обстреляли Шебекино: один человек погиб, двое ранены

Также утром стало известно о том, что атакам БПЛА подверглись ещё три населённых пункта: грайворонские Замостье и Новстроевка-Первая, Петровка в Белгородском районе. Разрушения есть в двух частных домах, двух хозпостройках. В результате одной из атак дронов-камикадзе сгорели частный дом и нежилое помещение.