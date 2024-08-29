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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Белгороде выбирать готовятся депутата горсовета

Избирательные участки в Белгороде проверили на антитеррористическую устойчивость

29 августа 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде выбирать готовятся депутата горсовета
Накануне состоялось заседание избирательной комиссии региона, где обсудили защищённость участков перед предстоящими выборами. Подробности сообщили в официальной группе избиркома.
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Выборы

На заседании присутствовали замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по региону Сергей Аладьин, который рассказал о проверке избирательных участков на предмет их инженерно-технической защищённости, а также антитеррористической устойчивости.

Специалист отметил, что недостатки не обнаружили, поэтому все помещения готовы к Единому дню голосования.

Напомним, что Единый день голосования состоится уже 8 сентября. Из-за неспокойной оперативной обстановки восьми регионам разрешили досрочное проведение — голосовать можно с 28 августа по 5 сентября. Однако в Белгородской области такой мерой решили не пользоваться.

В Белгороде выбирать будут того, кто займёт освободившееся место в горсовете. Ранее депутатом был Эдуард Андросов, но пост он оставил, когда начались разбирательства из-за истории с цементным заводом. В июне суд вынес приговор экс-депутату.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Выборы#Проверка#Горсовет#Новости Белгорода#Избирательная комиссия#Белгород
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