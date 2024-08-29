Избирательные участки в Белгороде проверили на антитеррористическую устойчивость

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
На заседании присутствовали замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по региону Сергей Аладьин, который рассказал о проверке избирательных участков на предмет их инженерно-технической защищённости, а также антитеррористической устойчивости.
Специалист отметил, что недостатки не обнаружили, поэтому все помещения готовы к Единому дню голосования.
Напомним, что Единый день голосования состоится уже 8 сентября. Из-за неспокойной оперативной обстановки восьми регионам разрешили досрочное проведение — голосовать можно с 28 августа по 5 сентября. Однако в Белгородской области такой мерой решили не пользоваться.
В Белгороде выбирать будут того, кто займёт освободившееся место в горсовете. Ранее депутатом был Эдуард Андросов, но пост он оставил, когда начались разбирательства из-за истории с цементным заводом. В июне суд вынес приговор экс-депутату.