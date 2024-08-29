Сгоревшее авто и повреждения в домах: к чему привела новая атака на белгородские сёла

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Украинские беспилотники атаковали три муниципалитета Белгородской области. Среди мирных жителей, предварительно, никто не пострадал, однако зафиксированы различные разрушения.
Так, в хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал припаркованный автомобиль, из-за чего тот полностью сгорел.
В селе Грузское Борисовского района заметили FPV-дрон: тот ударил по хозпостройке. В результате атаки на населённый пункт также повреждён газопровод, аварийные службы уже приступили к восстановлению.
Ещё три БПЛА атаковали Графовку Шебекинского округа, из-за чего в двух домах выбило окна и посекло кровли. Пострадал и тент «Газели».
Напомним, что утром под огонь ВСУ также попали Замостье и Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а также Петровка Белгородского района. После очередной атаки на Шебекино погиб один человек, ещё двое пострадали.