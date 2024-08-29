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Белгородская область вновь подверглась атакам БПЛА

Сгоревшее авто и повреждения в домах: к чему привела новая атака на белгородские сёла

29 августа 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Белгородская область вновь подверглась атакам БПЛА

ВСУ атаковали сразу три муниципалитета Белгородской области

Новая атака на Белгородскую область, в результате которой пострадали сразу три населённых пункта. Мирные жители целы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники атаковали три муниципалитета Белгородской области. Среди мирных жителей, предварительно, никто не пострадал, однако зафиксированы различные разрушения.

Так, в хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал припаркованный автомобиль, из-за чего тот полностью сгорел.

В селе Грузское Борисовского района заметили FPV-дрон: тот ударил по хозпостройке. В результате атаки на населённый пункт также повреждён газопровод, аварийные службы уже приступили к восстановлению.

Ещё три БПЛА атаковали Графовку Шебекинского округа, из-за чего в двух домах выбило окна и посекло кровли. Пострадал и тент «Газели».

Напомним, что утром под огонь ВСУ также попали Замостье и Новостроевка-Первая Грайворонского округа, а также Петровка Белгородского района. После очередной атаки на Шебекино погиб один человек, ещё двое пострадали.

ВСУ обстреляли Шебекино: один человек погиб, двое ранены
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