Более 4 тысяч пострадавших от обстрелов белгородцев отдохнули в санаториях

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:40
До конца 2024 года ещё 6,5 тысячи жителей Белгородской области, которые получили лёгкие ранения или потеряли жильё, смогут отправиться на отдых в российские пансионаты и санатории. Там уже побывали более четырёх тысяч белгородцев.
Дополнительные места выделили по приказу президента РФ Владимира Путина. На недавнем совещании правительства по ситуации в приграничных регионах он поручил местным властям организовать и другие меры поддержки.
Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что поедут на восстановление люди в пансионаты Крыма, Тулы и Твери.