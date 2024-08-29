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Всего в санатории могут отправиться 6,5 тыс. человек

Более 4 тысяч пострадавших от обстрелов белгородцев отдохнули в санаториях

29 августа 2024, 06:40
Фото: 1MI
Всего в санатории могут отправиться 6,5 тыс. человек
В рамках одной из программ поддержки, инициированной властями, пострадавшие от атак Вооружённых сил Украины смогут отправиться на отдых в санатории и пансионаты за пределами региона. Но человек должен попадать под один из обязательных критериев.

До конца 2024 года ещё 6,5 тысячи жителей Белгородской области, которые получили лёгкие ранения или потеряли жильё, смогут отправиться на отдых в российские пансионаты и санатории. Там уже побывали более четырёх тысяч белгородцев.

Дополнительные места выделили по приказу президента РФ Владимира Путина. На недавнем совещании правительства по ситуации в приграничных регионах он поручил местным властям организовать и другие меры поддержки.

Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков говорил, что поедут на восстановление люди в пансионаты Крыма, Тулы и Твери.

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