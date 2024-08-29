Более 4 тысяч пострадавших от обстрелов белгородцев отдохнули в санаториях

В рамках одной из программ поддержки, инициированной властями, пострадавшие от атак Вооружённых сил Украины смогут отправиться на отдых в санатории и пансионаты за пределами региона. Но человек должен попадать под один из обязательных критериев.

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