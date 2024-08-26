Будет ли мобилизация в 2024 году в России?

При этом на вопрос о том, подписан ли указ о завершении частичной мобилизации, президент отвечал, что «не задумывался над тем, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена». О том, что указ не нужен, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.