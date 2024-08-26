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Слухи о том, будет ли новая волна мобилизации, не утихают

Будет ли мобилизация в 2024 году в России?

26 августа 2024, 06:01
Фото: 1MI
Слухи о том, будет ли новая волна мобилизации, не утихают
В медиапространстве вновь периодически возникают разговоры о новой волне мобилизации. Власти страны отрицают необходимость пополнения резервов. В то же время западные издания и политики говорят о её неизбежности. Так ожидать ли новой волны в 2024 году?

Мобилизация в России в 2024 году: стоит ли ожидать?

Слухи о новой волне мобилизации в России не умолкают. Западные издания пишут, что это неизбежно, а российские политики и первые лица говорят об обратном.

Так, например, американское информагентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю и Минобороны РФ, пишет, что более трети квоты на призыв якобы не выполняется, а резервов не хватает, поэтому российские власти могут объявить мобилизацию до конца 2024 года, предполагает издание.

До 31 октября появится «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте». Следующий осенний призыв как раз попадает под эти обновления.

Электронный реестр повесток упростит накладывание ограничений для призывников: запрет на выезд из страны, на оформление заграничного паспорта, на регистрацию ИП или СЗ, на кредитование, управление автомобилем и многое другое.

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Почему вновь зашли разговоры о мобилизации?

С начала августа отражаются атаки ВСУ на Курском направлении. Слухов о том, что следующей целью будет Белгородская и Брянская области, с каждым днём всё больше.

ВСУ ранее удалось зайти в несколько населённых пунктов Курской области. За событиями в приграничье наблюдает вся страна уже больше двух недель. За время массированных атак погибло уже более 30 мирных жителей, более 140 ранены.

21 августа в Брянской области украинская ДРГ тоже попыталась пройти через границу. Ситуацию быстро стабилизировали.

Кроме того, ранее стало известно о создании трёх новых группировок: «Белгород», «Курск» и «Брянск». Организовали их для обеспечения безопасности на государственных границах.

Новые группировки войск появятся в трёх районах, граничащих с Украиной.Новые группировки войск появятся в трёх районах, граничащих с Украиной.
Новые группировки войск появятся в трёх районах, граничащих с Украиной.
Фото: 1MI

Что говорят о возможности мобилизации?

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв говорит, что мобилизация необходима для «борьбы с Западом».

«Со всеми вытекающими отсюда последствиями и непременным уничтожением каждого, кто имеет к этому формированию отношение. Нам как минимум надо готовить мобилизационный резерв. Не для войны с Украиной, а для противостояния с Западом», — написал политик в своём Telegram-канале.

Однако не все коллеги согласны с Журавлёвым. Депутат Виктор Соболев в августе заявил RTVI, что «дополнительной мобилизации пока не будет». С ним согласны коллеги по Госдуме Виктор Заварзин и Андрей Картаполов.

Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук ранее тоже усомнился, что в стране проведут новую волну мобилизации: «Что касается привлечения дополнительных сил по мобилизации, я на данном этапе не уверен, что на это действительно пойдут. Потому что это очень рискованный ход для властей с точки зрения репутационной».

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А что говорят о мобилизации президент и министр обороны?

Непосредственно после начала атак на Курскую область заявлений о мобилизации от Владимира Путина не звучало. Комментарий на эту тему президент сделал в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Тогда глава государства заявил, что »…у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — приводит цитату Путина РИА «Новости».

Тогда же он заявил, что с начала 2024 года свыше 160 тысяч человек подписали контракты с Минобороны РФ. В минувшем году насчитывалось более 300 тысяч добровольцев.

Что же касается нового министра обороны РФ Андрея Белоусова, то, ещё будучи кандидатом на этот пост, в мае он заявил, что на тот момент никакой речи о мобилизации не шло. Главной задачей Белоусов называл комплектование Вооружённых сил.

Контракт с Минобороны РФ в 2024 году подписали 160 тысяч человек.Контракт с Минобороны РФ в 2024 году подписали 160 тысяч человек.
Контракт с Минобороны РФ в 2024 году подписали 160 тысяч человек.
Фото: 1MI

Кто получит отсрочку в случае возможной мобилизации?

Получить временную отсрочку во время первой частичной мобилизации можно было в нескольких случаях.

Так, в 2022 году отсрочки получили работники оборонной промышленности, операторы связи, специалисты, которые обеспечивали работу платёжной системы и финансового рынка, айтишники.

Было ещё несколько социальных групп, которым предоставили отсрочку. Студенты получили её на время обучения в вузах. Отсрочки давали гражданам, которые ухаживали за близкими, если никто кроме них этого сделать не мог.

Кроме того, оценивалось состояние здоровья, если у призывника были недолеченные болезни. Отцы-одиночки несовершеннолетних детей также могли претендовать на отсрочку. Кроме того, её могли получить те, кто нёс службу в силовых структурах.

Частичную мобилизацию в России провели в 2022 году.Частичную мобилизацию в России провели в 2022 году.
Частичную мобилизацию в России провели в 2022 году.
Фото: 1MI

Как прошла частичная мобилизация в РФ в 2022 году?

Частичную мобилизацию в России Владимир Путин объявил 21 сентября 2022 года. По данным президента РФ, в 2022 году мобилизовано было 318 тысяч человек.

При этом на вопрос о том, подписан ли указ о завершении частичной мобилизации, президент отвечал, что «не задумывался над тем, нужно ли указом объявлять о том, что она (частичная мобилизация) завершена». О том, что указ не нужен, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

А как прошла частичная мобилизация в Белгородской области?

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на январь 2023 года, в регионе в рамках частичной мобилизации было призвано 4100 человек.

В июле в Белгородской области отменили одну из мер социальной поддержки военнослужащих, а именно выплату в размере минимальной оплаты труда. Министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова рассказала, что мера изжила себя. Её ввели сразу после объявления мобилизации.

Тем не менее за 2024 год в регионе семьям участников СВО и пострадавшим белгородцам выплатили 860 млн рублей.

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