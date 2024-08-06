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Published Сегодня, 06:27

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Санаторий

В санатории Крыма, Тулы и Твери отправят пострадавших от обстрелов белгородцев

6 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
Санаторий

Около 6,5 тысячи человек из Белгородской области поедут на отдых

Вслед за детьми на отдых за пределами региона отправляют и взрослых. Белгородцы, которые пострадали от атак ВСУ, смогут отправиться в санатории и пансионаты Крыма, Тульской и Тверской областей. Но есть нюансы.

В регионе продолжается программа по организации отдыха для жителей Белгородской области, которые пострадали от атак Вооружённых сил Украины. В прошлый раз в рамках этой программы 2,5 тысячи человек смогли отправиться на отдых в другие регионы.

До конца 2024 года белгородцы, чьи дома были разрушены или кто получил лёгкие ранения, смогут снова поехать в пансионаты и санатории за пределами области. Они отправятся в Крым, Тульскую и Тверскую области. Всего в рамках программы смогут отдохнуть 6,5 тысячи человек.

Напомним, что недавно было принято решение снова отправить детей из опасных районов на отдых в другие регионы.

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