В санатории Крыма, Тулы и Твери отправят пострадавших от обстрелов белгородцев

До конца 2024 года белгородцы, чьи дома были разрушены или кто получил лёгкие ранения, смогут снова поехать в пансионаты и санатории за пределами области. Они отправятся в Крым, Тульскую и Тверскую области. Всего в рамках программы смогут отдохнуть 6,5 тысячи человек.