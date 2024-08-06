В санатории Крыма, Тулы и Твери отправят пострадавших от обстрелов белгородцев

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В регионе продолжается программа по организации отдыха для жителей Белгородской области, которые пострадали от атак Вооружённых сил Украины. В прошлый раз в рамках этой программы 2,5 тысячи человек смогли отправиться на отдых в другие регионы.
До конца 2024 года белгородцы, чьи дома были разрушены или кто получил лёгкие ранения, смогут снова поехать в пансионаты и санатории за пределами области. Они отправятся в Крым, Тульскую и Тверскую области. Всего в рамках программы смогут отдохнуть 6,5 тысячи человек.
Напомним, что недавно было принято решение снова отправить детей из опасных районов на отдых в другие регионы.