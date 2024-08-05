Детей из Белгорода и опасных районов приграничья увезут на отдых в другие регионы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Обстановка в приграничных районах Белгородской области продолжает накаляться. Атак на мирное население меньше не становится, но растёт, к сожалению, количество раненых и погибших.
Для того, чтобы защитить детей, проживающих в обстреливаемых муниципалитетах, их отвозят на отдых в лагеря за пределами Белгородчины. Программа реализуется с начала весны 2024 года и продолжается по сей день.
Скоро ещё 2,5 тысячи белгородских ребят отправятся в другие регионы. Это дети преимущественно из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского, Шебекинского, Валуйского городских округов и посёлка Красная Яруга.
Напомним, что недавно 170 юных белгородцев уже встретили на подмосковном вокзале.