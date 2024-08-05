Детей из Белгорода и опасных районов приграничья увезут на отдых в другие регионы

2,5 тысячи белгородских детей отправят в лагеря разных регионов России

Приграничные территории всё чаще оказываются под ударом ВСУ. Только за вчерашний день в Белгородской области одна погибшая и ещё четыре раненых. Чтобы не подвергать детей опасности, их продолжают отправлять в оздоровительные лагеря за пределами региона.