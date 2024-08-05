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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Дети

Детей из Белгорода и опасных районов приграничья увезут на отдых в другие регионы

5 августа 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Дети

2,5 тысячи белгородских детей отправят в лагеря разных регионов России

Приграничные территории всё чаще оказываются под ударом ВСУ. Только за вчерашний день в Белгородской области одна погибшая и ещё четыре раненых. Чтобы не подвергать детей опасности, их продолжают отправлять в оздоровительные лагеря за пределами региона.
Сюжет
Дети

Обстановка в приграничных районах Белгородской области продолжает накаляться. Атак на мирное население меньше не становится, но растёт, к сожалению, количество раненых и погибших.

Для того, чтобы защитить детей, проживающих в обстреливаемых муниципалитетах, их отвозят на отдых в лагеря за пределами Белгородчины. Программа реализуется с начала весны 2024 года и продолжается по сей день.

Скоро ещё 2,5 тысячи белгородских ребят отправятся в другие регионы. Это дети преимущественно из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского, Шебекинского, Валуйского городских округов и посёлка Красная Яруга.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Приграничные районы#Оздоровительные лагеря
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