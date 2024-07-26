bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Дети

В Санкт-Петербург, Подмосковье и на Кавказ отправят юных белгородцев на летний отдых

26 июля 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Более 2 тысяч юных белгородцев отправятся в летние лагеря других регионов

Белгородские дети смогут отдохнуть за пределами области. Список мест, куда можно поехать, обновлён. Две тысячи детей отправятся в Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области и другие регионы.
Сюжет
Дети

Ещё более двух тысяч детей из Белгородской области смогут отправиться в детские лагеря других регионов. Эта программа реализуется с начала весны 2024 года. Детей, проживающих в опасных районах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, отправляют на отдых в санатории за пределами области.

В первую очередь это дети из Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа. Из Грайворонского, Борисовского и Краснояружского районных округов поступает очень мало заявок от родителей, хотя эти территории атакуют отнюдь не реже.

Юные белгородцы смогут отправиться в лагеря, расположенные в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В настоящее время школы, министерства образования и управления образования будут устанавливать контакты для организации поездок.

Напомним, что недавно в Белгородской области изменился порядок отправки детей в летние лагеря: родители могут выбрать время отправления, но не регион.

Гладков рассказал о проверке двух лагерей в Крыму, на которые жаловались белгородцы
Узнать подробнее
Читайте также:
«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?Гладков отреагировал на жалобы родителей по поводу антисанитарии в крымском лагере«Нестоличное» питание: юные белгородцы голодают в лагере в Санкт-Петербурге?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Отдых#Новости Белгорода#Белгород#Летние лагеря#Детские лагеря#Санатории
Подпишитесь
На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров
Сегодня, 09:34
Где найти документ об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области
Сегодня, 09:13
«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон
Сегодня, 07:39
Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.
Сегодня, 08:50
«Нужна ли мирная повестка, когда война идёт?» Гладков ответил на вопрос белгородцев
Сегодня, 06:40
Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?
Сегодня, 08:22