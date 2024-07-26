В Санкт-Петербург, Подмосковье и на Кавказ отправят юных белгородцев на летний отдых

Ещё более двух тысяч детей из Белгородской области смогут отправиться в детские лагеря других регионов. Эта программа реализуется с начала весны 2024 года. Детей, проживающих в опасных районах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, отправляют на отдых в санатории за пределами области.