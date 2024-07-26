В Санкт-Петербург, Подмосковье и на Кавказ отправят юных белгородцев на летний отдых

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Ещё более двух тысяч детей из Белгородской области смогут отправиться в детские лагеря других регионов. Эта программа реализуется с начала весны 2024 года. Детей, проживающих в опасных районах, которые часто подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, отправляют на отдых в санатории за пределами области.
В первую очередь это дети из Белгорода, Белгородского района и Шебекинского городского округа. Из Грайворонского, Борисовского и Краснояружского районных округов поступает очень мало заявок от родителей, хотя эти территории атакуют отнюдь не реже.
Юные белгородцы смогут отправиться в лагеря, расположенные в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В настоящее время школы, министерства образования и управления образования будут устанавливать контакты для организации поездок.
Напомним, что недавно в Белгородской области изменился порядок отправки детей в летние лагеря: родители могут выбрать время отправления, но не регион.