«Нестоличное» питание: юные белгородцы голодают в лагере в Санкт-Петербурге?

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По словам белгородки, детей, которых увезли от неспокойной оперативной обстановки приграничного региона в лагерь «Заря» Санкт-Петербурга, плохо кормят.
«Что обозначено в меню и чем реально кормят детей — это две большие разницы. Дети только уехали, а уже пишут, что голодные. Пожалуйста, обратите на это внимание. Пыталась задать этот вопрос непосредственно в лагере, но ответили, что всё соответствует, и переписку удалили, однако есть подтверждение, чем кормили реально и что указано в меню. Увезли детей подальше от нашей обстановки, и в итоге дети голодные, а почти три недели ещё впереди… Такая надежда была, что отвлекутся как-то, но если ситуация не изменится, то придётся забирать», — поделилась женщина
Обращение заметили сотрудники регионального министерства образования. Они отметили, что питание в лагере Санкт-Петербурга проверят специалисты. О результатах проверки родителям сообщат.
Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на питание детей в лагерях других регионов. Всего поступило около 30 жалоб на плохие условия содержания белгородцев.