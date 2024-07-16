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Published Сегодня, 13:03

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Столовая

«Нестоличное» питание: юные белгородцы голодают в лагере в Санкт-Петербурге?

16 июля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Столовая

Белгородцы жалуются, что их детей плохо кормят в лагере Санкт-Петербурга

Дети из Белгорода, находящиеся в лагере «Заря» Санкт-Петербурга, сталкиваются с проблемами в питании, утверждают их родители. Ситуацию проверят сотрудники министерства образования Белгородской области и комитета образования Санкт-Петербурга.
Сюжет
Дети

По словам белгородки, детей, которых увезли от неспокойной оперативной обстановки приграничного региона в лагерь «Заря» Санкт-Петербурга, плохо кормят.

«Что обозначено в меню и чем реально кормят детей — это две большие разницы. Дети только уехали, а уже пишут, что голодные. Пожалуйста, обратите на это внимание. Пыталась задать этот вопрос непосредственно в лагере, но ответили, что всё соответствует, и переписку удалили, однако есть подтверждение, чем кормили реально и что указано в меню. Увезли детей подальше от нашей обстановки, и в итоге дети голодные, а почти три недели ещё впереди… Такая надежда была, что отвлекутся как-то, но если ситуация не изменится, то придётся забирать», — поделилась женщина

Обращение заметили сотрудники регионального министерства образования. Они отметили, что питание в лагере Санкт-Петербурга проверят специалисты. О результатах проверки родителям сообщат.

Напомним, что ранее белгородцы уже жаловались на питание детей в лагерях других регионов. Всего поступило около 30 жалоб на плохие условия содержания белгородцев.

Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагерях
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Питание#Белгород#Голод
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