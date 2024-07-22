«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Белгородские школьники уехали 15 июля в детский лагерь «Мандарин» в Бахчисарае. Их родители рассказали о конфликте, который произошёл между детьми.
Белгородка Татьяна пишет, что в лагере происходят тревожные вещи. Якобы старшие дети из Энергодара угрожают младшим избиением за то, что те из Белгорода. Как утверждает женщина, одного ребёнка уже избили.
«Кричат во всеуслышание „Крым наш“, потом „Белгород, бегите“. Вожатые наших детей загоняют по комнатам (чтобы их не избили), они напуганы, звонят в слезах, но администрация лагеря утверждает, что всё под контролем, а ещё, что наши дети всё выдумали и не правильно поняли. Вы считаете это нормально?!» — пишет Татьяна.
Женщина попросила разобраться в произошедшем и обеспечить безопасность белгородских детей в лагере.
Слова родительницы подтвердила ещё одна мама.
«Прошу вас о помощи, наших детей в лагере угрожают избить, так как они белгородцы. Угрожают дети из Энергодара. Разговаривала вчера с вожатой, детей по комнатам загнали. Дочь боится там быть. Прошу разобраться и помочь!» — сообщила Екатерина.
Обеспокоенным белгородцам ответили в региональном министерстве образования. В ведомстве заявили, что знают о ситуации. Наряду с белгородскими детьми в «Мандарине» находятся дети из воссоединённых территорий. Конфликт между детьми действительно был, но факт избиения не подтвердился, а в лагерь отправлены представители области для контроля.
Руководством лагеря, вожатыми, сопровождающими из Белгородской области и Энергодара ситуация контролируется. Дети находятся в безопасности при постоянном сопровождении взрослых. С целью контроля за организацией работы с детьми в лагерь выехали представители Белгородской области.
министерство образования Белгородской области
Это уже далеко не первый раз, когда родители жалуются на условия в лагерях других регионов, куда отправили их детей на отдых. Недавно вопросы вновь возникли к лагерю «Юность», где произошло массовое заражение кишечной инфекцией. По словам родителей, там царит «полная антисанитария».