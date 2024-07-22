«За то, что из Белгорода»: детям угрожают избиением в лагере «Мандарин» в Крыму?

Это уже далеко не первый раз, когда родители жалуются на условия в лагерях других регионов, куда отправили их детей на отдых. Недавно вопросы вновь возникли к лагерю «Юность», где произошло массовое заражение кишечной инфекцией. По словам родителей, там царит «полная антисанитария».