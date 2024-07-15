Белгородские родители больше не смогут выбирать регион для выезда ребёнка

При этом губернатор добавил, что люди жалуются на образование очереди. Почему они возникают, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, на уровне образовательных организаций работу ведут муниципальные комиссии, собраны заявления, даются предложения, которые не всегда принимаются.