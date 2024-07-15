Белгородские родители больше не смогут выбирать регион для выезда ребёнка

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Как отметил губернатор, оперативная ситуация в регионе остаётся тяжёлой. Есть большое количество погибших и раненых среди мирного населения. Гладков добавил, что на сегодняшний день по отправке детей в другие регионы есть два направления:
При этом губернатор добавил, что люди жалуются на образование очереди. Почему они возникают, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, на уровне образовательных организаций работу ведут муниципальные комиссии, собраны заявления, даются предложения, которые не всегда принимаются.
Люди выбирают. Этот выбор связан со временем отправки либо с местом отправки.
Андрей Милёхин
Губернатор отметил, что главная задача не оздоровить детей, а спасти.
Есть возможность их вывезти, и мы сталкиваемся с проблемой, что большие возможности затрудняют принять решение со стороны родителей. Поэтому предлагаю формировать отправку детей не исходя из выбора, а исходя из комплектования групп, которые отправляются в лагерь. Решение о времени отправки принимают родители, но тему с выбором места отправки убираем.
Вячеслав Гладков