bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Белгородской области изменят порядок отправки детей в летние лагеря

Белгородские родители больше не смогут выбирать регион для выезда ребёнка

15 июля 2024, 06:41

В Белгородской области изменят порядок отправки детей в летние лагеря

Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Родители смогут выбрать время отправления детей в лагеря, но не регион.

Как отметил губернатор, оперативная ситуация в регионе остаётся тяжёлой. Есть большое количество погибших и раненых среди мирного населения. Гладков добавил, что на сегодняшний день по отправке детей в другие регионы есть два направления:

  • в рамках лимитов, которое выделило правительство РФ. Были проторгованы путёвки за пределы региона в санатории и детские лагеря;
  • по решению президента за пределы региона отправляют семьи с детьми.

При этом губернатор добавил, что люди жалуются на образование очереди. Почему они возникают, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, на уровне образовательных организаций работу ведут муниципальные комиссии, собраны заявления, даются предложения, которые не всегда принимаются.

Люди выбирают. Этот выбор связан со временем отправки либо с местом отправки.
Андрей Милёхин

Губернатор отметил, что главная задача не оздоровить детей, а спасти.

Есть возможность их вывезти, и мы сталкиваемся с проблемой, что большие возможности затрудняют принять решение со стороны родителей. Поэтому предлагаю формировать отправку детей не исходя из выбора, а исходя из комплектования групп, которые отправляются в лагерь. Решение о времени отправки принимают родители, но тему с выбором места отправки убираем.
Вячеслав Гладков
С начала лета 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области в лагеря других регионов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Переели пельменей или нахлебались воды»: белгородцы переживают за детей в КрымуНа месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря«Бережёного бог бережёт». Зачем в «Бригантину „Белогорье“» привезли укрытия?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Губернатор#Образование#Президент#Решение#Белгород#Летние лагеря#Выбор#Детские лагеря#Санатории
Подпишитесь
Baza: задержан дезертир, расстрелявший военных в Белгородской области
Сегодня, 08:44
Ураган обрушился на Белгородскую область: что известно о последствиях
Сегодня, 06:25
Гладков предложил ограничить въезд в ряд приграничных сёл Белгородской области
Сегодня, 06:34
Двое ранены, несколько человек эвакуированы из-за атак БПЛА под Белгородом
Сегодня, 07:52
Как школьное портфолио: Полежаев предоставил свои достижения и грамоты суду
Сегодня, 07:51
В Белгороде будут работать 55 детских садов
Сегодня, 07:31