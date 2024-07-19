Гладков отреагировал на жалобы родителей по поводу антисанитарии в крымском лагере

18 июля ребята из Белгородской области прибыли в лагерь «Юность» в Евпатории. Там их ждал ряд неприятных сюрпризов: родители пишут о грязном постельном белье, крысах и тараканах. В ситуации пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.