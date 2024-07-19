bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Гладков отреагировал на жалобы родителей по поводу антисанитарии в крымском лагере

Гладков отреагировал на жалобы родителей по поводу антисанитарии в крымском лагере

19 июля 2024, 18:35
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал разобраться в ситуации с лагерем в Евпатории, где ранее заразились кишечной инфекцией дети.
Сюжет
Дети

18 июля ребята из Белгородской области прибыли в лагерь «Юность» в Евпатории. Там их ждал ряд неприятных сюрпризов: родители пишут о грязном постельном белье, крысах и тараканах. В ситуации пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.

«Разберёмся подробно по каждому вопросу. Максимально быстро примем меры. Поэтому, уважаемые родители, не переживайте. Как обещали, ответственность на нас, ситуацию любую вместе исправим. И обязательно отчитаемся перед вами».

Губернатор добавил, что уже переговорил с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Ранее в Миноборе региона сообщали, что в лагерь с проверкой выехали представители области.

Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нестоличное» питание: юные белгородцы голодают в лагере в Санкт-Петербурге?Белгородские родители больше не смогут выбирать регион для выезда ребёнкаС начала лета 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области в лагеря других регионов
#Артем Черненко#Белгородская область#Дети#Родители#Лагерь#Евпатория#Инфекция#Грязь#Тараканы#Белгород#Вячеслав Гладков#Минобороны#Крысы#Ответственность
Подпишитесь
Грязное бельё, тараканы, крысы: на что жалуются белгородцы в крымском лагере «Юность»
Сегодня, 11:08
«Сашенька, расскажи о себе»: белгородец возглавил департамент ЖКХ в Ялте
Сегодня, 12:06
Статья немецкого историка на сайте белгородского музея-диорамы вызвала скандал
Сегодня, 13:07
Занавес опущен. «Европа» в белгородском «Сити Молле» всё же закрылась?
Сегодня, 13:17
Полиция ищет всех, кто видел мёртвых собак в пакетах в Белгороде
Сегодня, 19:13
Бывший руководитель белгородского сельхозкооператива застрелил новых собственников
Сегодня, 09:02