Гладков отреагировал на жалобы родителей по поводу антисанитарии в крымском лагере

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
18 июля ребята из Белгородской области прибыли в лагерь «Юность» в Евпатории. Там их ждал ряд неприятных сюрпризов: родители пишут о грязном постельном белье, крысах и тараканах. В ситуации пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.
«Разберёмся подробно по каждому вопросу. Максимально быстро примем меры. Поэтому, уважаемые родители, не переживайте. Как обещали, ответственность на нас, ситуацию любую вместе исправим. И обязательно отчитаемся перед вами».
Губернатор добавил, что уже переговорил с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Ранее в Миноборе региона сообщали, что в лагерь с проверкой выехали представители области.