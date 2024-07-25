Два детских лагеря в Крыму, на которые поступили жалобы от белгородцев, проверили

Мама одного из ребят, который находится в бахчисараевском лагере, утверждала, что старшие дети из Энергодара угрожают младшим кулаками за то, что те из Белгорода. А на лагерь в Евпатории поступали жалобы по поводу грязи, тараканов и отсутствия нормальной воды.