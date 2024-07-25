Два детских лагеря в Крыму, на которые поступили жалобы от белгородцев, проверили

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
С начала лета в детские лагеря по всей России выехали 14 тысяч детей из Белгородской области.
На некоторые учреждения поступали жалобы. Среди них — «Юность» в Евпатории и «Мандарин» в Бахчисарае. Родители сообщали, что их детей держат в неблагоприятных условиях и якобы даже применяют силу.
Мама одного из ребят, который находится в бахчисараевском лагере, утверждала, что старшие дети из Энергодара угрожают младшим кулаками за то, что те из Белгорода. А на лагерь в Евпатории поступали жалобы по поводу грязи, тараканов и отсутствия нормальной воды.
Глава региона сообщил, что проконтролировать обстановку в Крыму отправился министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Сообщается, что замечания были отработаны «максимально быстро», все вопросы решены.