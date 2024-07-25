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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Дети

Два детских лагеря в Крыму, на которые поступили жалобы от белгородцев, проверили

25 июля 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Дети

14 тысяч белгородских детей увезли в лагеря разных регионов РФ

Ранее от родителей белгородских детей поступали жалобы на работу лагерей «Юность» и «Мандарин» в Крыму. В первом, по их словам, была антисанитария, а во втором якобы разжигали межнациональные конфликты. На места выехал министр образования региона.
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Дети

С начала лета в детские лагеря по всей России выехали 14 тысяч детей из Белгородской области.

На некоторые учреждения поступали жалобы. Среди них — «Юность» в Евпатории и «Мандарин» в Бахчисарае. Родители сообщали, что их детей держат в неблагоприятных условиях и якобы даже применяют силу.

Мама одного из ребят, который находится в бахчисараевском лагере, утверждала, что старшие дети из Энергодара угрожают младшим кулаками за то, что те из Белгорода. А на лагерь в Евпатории поступали жалобы по поводу грязи, тараканов и отсутствия нормальной воды.

Глава региона сообщил, что проконтролировать обстановку в Крыму отправился министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Сообщается, что замечания были отработаны «максимально быстро», все вопросы решены.

Частично правы? Сколько жалоб поступило на условия проживания детей в лагерях
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Крым#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Проблемы#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Министр образования
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