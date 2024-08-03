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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Московскую область прибыли 170 белгородских ребят

Юных белгородцев встретили на вокзале в Подмосковье

3 августа 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney

В Московскую область прибыли 170 белгородских ребят

Региональные власти продолжают отправлять детей на оздоровительный отдых за пределами Белгородской области. Недавно 170 ребят прибыли в Подмосковье. Ещё несколько тысяч детей отправятся в Санкт-петербург, на Кавказ и другие места.
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Дети

Белгородских ребят встретили на вокзале в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Всего в Подмосковье прибыли 170 юных белгородцев.

Прежде всего на отдых в лагеря и санатории в другие регионы отправляются дети из территорий, которые чаще других подвергаются атакам со стороны ВСУ. Речь идёт о приграничных районах, например Шебекинском и Грайворонском городских округах.

Напомним, недавно стало известно, что более двух тысяч детей из Белгородской области отправятся в лагеря Санкт-Петербурга, Московской области и на Кавказ.

В Санкт-Петербург, Подмосковье и на Кавказ отправят юных белгородцев на летний отдых
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Дети#Отдых#Лагерь#Белгород#Московская область
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