Юных белгородцев встретили на вокзале в Подмосковье

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Белгородских ребят встретили на вокзале в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. Всего в Подмосковье прибыли 170 юных белгородцев.
Прежде всего на отдых в лагеря и санатории в другие регионы отправляются дети из территорий, которые чаще других подвергаются атакам со стороны ВСУ. Речь идёт о приграничных районах, например Шебекинском и Грайворонском городских округах.
Напомним, недавно стало известно, что более двух тысяч детей из Белгородской области отправятся в лагеря Санкт-Петербурга, Московской области и на Кавказ.