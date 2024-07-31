Больше всего в мае: сколько детей погибло и получило ранения из-за обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По официальным данным, с января по 29 июля текущего года пострадали, в том числе погибли, от обстрелов ВСУ 60 юных белгородцев. Это дети из Белгорода, Валуйского, Шебекинского, Грайворонского и Новооскольского округов, Белгородского, Борисовского районов.
В январе пострадал один ребёнок, в феврале — семь, в марте — 12, в апреле — три, в мае — 21, в июне — один, а за 29 дней июля — 15.
За этот же период погибло 10 детей. Один — в январе, после получения ранения в декабре прошлого года, один — в феврале, двое — в марте (в Белгороде и Белгородском районе), четверо — в мае (в Белгороде и Белгородском районе), один — в июне (Новооскольский округ) и один ребёнок погиб в июле в Шебекино.
На сегодняшний день в больницах остаются четверо юных белгородцев. Трое — в детской областной больнице в Белгороде, а один — в Российской детской клинической больнице в Москве.
Всего с начала года из медорганизаций выписали 33 ребёнка, которые пострадали после обстрелов ВСУ. А 14 ребят проходили лечение амбулаторно.