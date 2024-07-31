Больше всего в мае: сколько детей погибло и получило ранения из-за обстрелов ВСУ

За этот же период погибло 10 детей. Один — в январе, после получения ранения в декабре прошлого года, один — в феврале, двое — в марте (в Белгороде и Белгородском районе), четверо — в мае (в Белгороде и Белгородском районе), один — в июне (Новооскольский округ) и один ребёнок погиб в июле в Шебекино.