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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

С начала года в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 60 детей

Больше всего в мае: сколько детей погибло и получило ранения из-за обстрелов ВСУ

31 июля 2024, 15:04
Фото: 1MI

С начала года в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадало 60 детей

Статистику Бел.Ру представили в региональном правительстве. Пострадавшие дети жили в семи муниципалитетах региона.
Сюжет
Дети

По официальным данным, с января по 29 июля текущего года пострадали, в том числе погибли, от обстрелов ВСУ 60 юных белгородцев. Это дети из Белгорода, Валуйского, Шебекинского, Грайворонского и Новооскольского округов, Белгородского, Борисовского районов.

В январе пострадал один ребёнок, в феврале — семь, в марте — 12, в апреле — три, в мае — 21, в июне — один, а за 29 дней июля — 15.

За этот же период погибло 10 детей. Один — в январе, после получения ранения в декабре прошлого года, один — в феврале, двое — в марте (в Белгороде и Белгородском районе), четверо — в мае (в Белгороде и Белгородском районе), один — в июне (Новооскольский округ) и один ребёнок погиб в июле в Шебекино.

На сегодняшний день в больницах остаются четверо юных белгородцев. Трое — в детской областной больнице в Белгороде, а один — в Российской детской клинической больнице в Москве.

Всего с начала года из медорганизаций выписали 33 ребёнка, которые пострадали после обстрелов ВСУ. А 14 ребят проходили лечение амбулаторно.

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