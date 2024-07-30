Форма, рюкзак, канцтовары: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году?

Первое и самое главное — школьная форма. Во сколько же обойдутся сборы для школьниц? Согласно самому бюджетному варианту, юбка будет стоить примерно 700 рублей, блузка — 600, обувь — 1400, кардиган — 900, рюкзак — 800. Для девочек также необходима сменная блузка и юбка. Поэтому добавляем к сумме ещё 1,3 тысячи рублей. В итоге полный комплект достигнет отметки в 5,7 тысяч рублей. Подчёркивается, что речь идёт именно о самом бюджетном варианте. Цены журналисты взяли на основе данных в онлайн-магазинах и торговых сетях.