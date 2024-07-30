Форма, рюкзак, канцтовары: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году?

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Первое и самое главное — школьная форма. Во сколько же обойдутся сборы для школьниц? Согласно самому бюджетному варианту, юбка будет стоить примерно 700 рублей, блузка — 600, обувь — 1400, кардиган — 900, рюкзак — 800. Для девочек также необходима сменная блузка и юбка. Поэтому добавляем к сумме ещё 1,3 тысячи рублей. В итоге полный комплект достигнет отметки в 5,7 тысяч рублей. Подчёркивается, что речь идёт именно о самом бюджетном варианте. Цены журналисты взяли на основе данных в онлайн-магазинах и торговых сетях.
Чтобы купить форму мальчику, потребуется около 6,6 тысячи рублей. В эту сумму входят две пары брюк, две рубашки, кардиган, галстук, рюкзак, обувь и ремень.
Не стоит забывать о спортивной форме. Её стоимость составит примерно 2,8 тысячи рублей:
Согласно средним ценам на рынке товаров, ранец или рюкзак для школьника обойдётся в 1,8 тысячи рублей, а стоимость канцелярских принадлежностей может достигнуть от двух до пяти тысяч рублей.
В общей сложности в этом учебном году на девочку можно потратить в среднем 13,3 тысячи рублей, а на мальчика — 14,2 тысячи рублей.
Напомним, что в Белгородской области всё ещё обсуждается вопрос о том, как начнётся учебный год в некоторых муниципалитетах, в том числе в Белгороде. Ранее речь шла о возможном возобновлении очного обучения. Однако школьную форму в некоторых случаях разрешили не покупать.