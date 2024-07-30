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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Журналисты подсчитали среднюю стоимость подготовки детей к учебному году

Форма, рюкзак, канцтовары: сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году?

30 июля 2024, 11:09
Фото: 1MI

Журналисты подсчитали среднюю стоимость подготовки детей к учебному году

Ещё немного и начнётся школьная пора: раздастся первый звонок, прозвучат слова напутствия и пройдут первые уроки. Пора готовиться к учебному году и купить ребёнку школьную форму, канцелярские товары и рюкзак. Какой бюджет заложить на эти нужды? Подсчитала «Парламентская газета».
Сюжет
Бюджет

Первое и самое главное — школьная форма. Во сколько же обойдутся сборы для школьниц? Согласно самому бюджетному варианту, юбка будет стоить примерно 700 рублей, блузка — 600, обувь — 1400, кардиган — 900, рюкзак — 800. Для девочек также необходима сменная блузка и юбка. Поэтому добавляем к сумме ещё 1,3 тысячи рублей. В итоге полный комплект достигнет отметки в 5,7 тысяч рублей. Подчёркивается, что речь идёт именно о самом бюджетном варианте. Цены журналисты взяли на основе данных в онлайн-магазинах и торговых сетях.

Чтобы купить форму мальчику, потребуется около 6,6 тысячи рублей. В эту сумму входят две пары брюк, две рубашки, кардиган, галстук, рюкзак, обувь и ремень.

Не стоит забывать о спортивной форме. Её стоимость составит примерно 2,8 тысячи рублей:

  • футболка — 200 рублей;
  • шорты — 350 рублей;
  • три пары носков — 150 рублей;
  • кроссовки — 800 рублей;
  • спортивный костюм — 1300 рублей.

Согласно средним ценам на рынке товаров, ранец или рюкзак для школьника обойдётся в 1,8 тысячи рублей, а стоимость канцелярских принадлежностей может достигнуть от двух до пяти тысяч рублей.

В общей сложности в этом учебном году на девочку можно потратить в среднем 13,3 тысячи рублей, а на мальчика — 14,2 тысячи рублей.

Напомним, что в Белгородской области всё ещё обсуждается вопрос о том, как начнётся учебный год в некоторых муниципалитетах, в том числе в Белгороде. Ранее речь шла о возможном возобновлении очного обучения. Однако школьную форму в некоторых случаях разрешили не покупать.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Бюджет#Дети#Образование#Школа#Россия#Школьная форма#Рюкзак#Подготовка к школе
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