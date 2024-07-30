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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Гладков рассказал о необходимости обсуждения формата обучения детей с родителями

В Белгороде стало лучше, но угроза есть: зачем формат обучения обсуждают с родителями

30 июля 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал о необходимости обсуждения формата обучения детей с родителями

В областном центре оперативная ситуация за последние полгода стала лучше. При этом угроза обстрелов до сих пор остаётся. Во время прямого эфира глава региона Вячеслав Гладков объяснил, зачем власти обсуждают формат обучения детей с родителями.
Сюжет
Дети

Как отметила Юлия, в школах Белгорода начали опрос родителей по формату обучения детей с 1 сентября.

Почему родители должны принимать такое решение? Мы не бываем на заседаниях, где представители Министерства обороны докладывают о ситуации в городе. Конечно, мы «за», чтобы у наших детей было нормальное посещение школ, садов и кружков, но при условии, что их жизням ничего не угрожает.
Юлия

Гладков отметил, что есть вещи, на которые органы муниципальной и государственной власти могут повлиять, а есть те, на которые не могут.

В Белгороде, как в приграничном городе, опасность продолжает оставаться как и год назад. И диалог, который мы выстраивали между родителями, учителями, руководством школ, обязателен. Мы сравниваем ситуацию, которая была год назад, которая была полгода назад, понимаем, что за это время она изменилась в лучшую сторону. Но угроза есть. Давайте примем совместное решение.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Дети#Опрос#Образование#Родители#Школа#Безопасность#Министерство обороны#Ситуация#Белгород#Приграничье
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