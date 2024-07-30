В Белгороде стало лучше, но угроза есть: зачем формат обучения обсуждают с родителями

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Как отметила Юлия, в школах Белгорода начали опрос родителей по формату обучения детей с 1 сентября.
Почему родители должны принимать такое решение? Мы не бываем на заседаниях, где представители Министерства обороны докладывают о ситуации в городе. Конечно, мы «за», чтобы у наших детей было нормальное посещение школ, садов и кружков, но при условии, что их жизням ничего не угрожает.
Юлия
Гладков отметил, что есть вещи, на которые органы муниципальной и государственной власти могут повлиять, а есть те, на которые не могут.
В Белгороде, как в приграничном городе, опасность продолжает оставаться как и год назад. И диалог, который мы выстраивали между родителями, учителями, руководством школ, обязателен. Мы сравниваем ситуацию, которая была год назад, которая была полгода назад, понимаем, что за это время она изменилась в лучшую сторону. Но угроза есть. Давайте примем совместное решение.
Вячеслав Гладков