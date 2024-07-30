«Где гарантии безопасности?»: белгородские родители критикуют опрос об очном обучении

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В преддверии 1 сентября в белгородских школах начали проводить опрос родителей. Главный вопрос: хотят ли они, чтобы дети вернулись в школы и продолжили обучение в обычном режиме? Мнения взрослых разделились.
Некоторые считают, что родители не вправе принимать подобное решение, потому что они не бывают на заседаниях, где представители Министерства обороны РФ докладывают об оперативной ситуации.
«Конечно, мы за, чтобы у наших детей было нормальное посещение школ, садов, кружков. Но при условии, что жизни наших детей ничего не угрожает», — написала белгородка в социальных сетях.
Другие сомневаются в целесообразности проведения таких опросов. Жители опасаются, что в случае трагедии, которая может произойти после общественного одобрения решения выйти с дистанта, ответственность возложат на родителей.
«К чему всё это? Есть ли тот, кто может гарантировать безопасность обучения? Если да, то к чему опросы? Давайте учиться очно, при этом не перекладывая ответственность на плечи людей, которые в случае определённой ситуации останутся крайними,» — высказалась ещё одна пользовательница Сети.
А остальные говорят, что «не знают, проснутся ли завтра» вообще, учитывая события, произошедшие в Белгородской области в конце 2023 — начале 2024 года и непрекращающиеся обстрелы приграничных муниципалитетов.
Министерство образования Белгородской области отреагировало на беспокойство родителей. В ведомстве сообщили, что обязательно учтут мнение родителей при принятии окончательного решения о формате обучения в школах региона. При этом не будут игнорировать и оперативную обстановку.
При определении формата работы школы мнение родителей является обязательной составляющей. Безусловно, решение будет принято на основании данных об оперативной обстановке. Для планирования работы школа должна знать о готовности каждого находиться непосредственно в образовательной организации.
министерство образования Белгородской области
Напомним, что на данный момент окончательного решения по формату обучения в белгородских школах ещё не приняли.