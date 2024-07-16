Решение о формате обучения ещё не приняли, а родителей уже заставляют покупать форму?

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
От белгородцев поступила информация, что их буквально поставили перед фактом о покупке школьной формы для детей. Ещё и определённого цвета — синего.
Мэр Белгорода Валентин Демидов напомнил, что ранее в регионе было принято решение о том, что, если учебный год начнётся очно, то дети из приграничных территорий и Белгорода смогут посещать школу без обязательной школьной формы. Он попросил указать школу, о которой идёт речь.
Напомним, что не покупать школьную форму могут жители Белгорода, Ровеньского и Вейделевского районов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Борисовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.
Окончательное решение о формате обучения детей будет принято в августе.