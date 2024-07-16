Решение о формате обучения ещё не приняли, а родителей уже заставляют покупать форму?

Белгородцы пожаловались, что их просят купить форму для школьников

Жители Белгорода утверждают, что в одной из школ их попросили купить к новому учебному году форму синего цвета. При этом окончательного решения о формате обучения ещё не принято, а в Белгороде ранее разрешили не приобретать школьную форму. Вопрос прозвучал во время прямого эфира мэра.