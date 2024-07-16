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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Белгородцы пожаловались, что их просят купить форму для школьников

Решение о формате обучения ещё не приняли, а родителей уже заставляют покупать форму?

16 июля 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы пожаловались, что их просят купить форму для школьников

Жители Белгорода утверждают, что в одной из школ их попросили купить к новому учебному году форму синего цвета. При этом окончательного решения о формате обучения ещё не принято, а в Белгороде ранее разрешили не приобретать школьную форму. Вопрос прозвучал во время прямого эфира мэра.

От белгородцев поступила информация, что их буквально поставили перед фактом о покупке школьной формы для детей. Ещё и определённого цвета — синего.

Мэр Белгорода Валентин Демидов напомнил, что ранее в регионе было принято решение о том, что, если учебный год начнётся очно, то дети из приграничных территорий и Белгорода смогут посещать школу без обязательной школьной формы. Он попросил указать школу, о которой идёт речь.

Напомним, что не покупать школьную форму могут жители Белгорода, Ровеньского и Вейделевского районов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Борисовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

Окончательное решение о формате обучения детей будет принято в августе.

Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Учебный год#Школьная форма#Белгород#Валентин Демидов
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