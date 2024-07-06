Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Студенты, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через вуз либо колледж. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру, — через вуз. В это же время суперсервис «Поступи в вуз онлайн» позволяет: