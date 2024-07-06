Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Целевое обучение предполагает, что компания оплатит учёбу в вузе или колледже, а молодые люди после выпуска сразу же будут в ней работать.
Студенты, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через вуз либо колледж. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру, — через вуз. В это же время суперсервис «Поступи в вуз онлайн» позволяет:
Документы через «Госуслуги» принимают на данный момент более чем 1 тыс. государственных и частных вузов и их филиалов.
Что касается колледжей, то заявления онлайн принимают более 3,7 тыс. образовательных учреждений такого типа из разных регионов страны. И здесь также есть ряд преимуществ: