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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

Поступить на целевое обучение теперь можно через «Госуслуги»

6 июля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
В этом году абитуриенты могут выбрать целевое обучение при подаче документов через портал «Госуслуги», сообщает портал «Объясняем.Рф».
Сюжет
ЕГЭ

Целевое обучение предполагает, что компания оплатит учёбу в вузе или колледже, а молодые люди после выпуска сразу же будут в ней работать.

Студенты, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через вуз либо колледж. Абитуриенты, поступающие в магистратуру или аспирантуру, — через вуз. В это же время суперсервис «Поступи в вуз онлайн» позволяет:

  • подать заявление сразу в пять вузов, при этом в каждом из них — на пять направлений
  • приложить к заявлению данные об аттестате, олимпиадах, о положенных льготах и результатах ЕГЭ
  • записаться онлайн на внутренние или дополнительные вступительные испытания
  • получать в личном кабинете уведомления о датах испытаний и их результатах, а также конкурсные списки
  • отправить оригинал аттестата после окончательного выбора вуза

Документы через «Госуслуги» принимают на данный момент более чем 1 тыс. государственных и частных вузов и их филиалов.

Что касается колледжей, то заявления онлайн принимают более 3,7 тыс. образовательных учреждений такого типа из разных регионов страны. И здесь также есть ряд преимуществ:

  • можно точно так же подать заявление в любое количество колледжей
  • есть возможность приложить к заявлению все необходимые документы
  • есть функция, при которой сообщения о дополнительных испытаниях и возможном зачислении придут в личный кабинет
  • кроме того, сервисом могут воспользоваться иностранцы, если есть подтверждённая учётная запись на портале
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#Артем Черненко#Белгородская область#Абитуриенты#Госуслуги#ЕГЭ#Магистратура#Иностранцы#Аспирантура#Поступление в вуз#Образовательные учреждения#Белгород#Колледжи#Целевое обучение
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