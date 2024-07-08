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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Школа

Готовятся к очному обучению: 20 белгородских школ должны капитально отремонтировать

8 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Школа

В Белгородской области продолжают капитально ремонтировать школы

В 2023 году отремонтировали 38 общеобразовательных учреждений, в этом году по плану — 20, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В программу капремонта включена также 49-я школа Белгорода, которую не облагораживали почти 20 лет.

Очный формат обучения в регионе ждут с нетерпением школьники и их родители. Пока же в регионе в некоторых общеобразовательных учреждениях продолжается капитальный ремонт.

В этом году в планах — провести работы в 20 школах. В их числе — школа № 49 в Белгороде. Там сейчас уже завершаются демонтажные работы. Ремонт планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

В минувшем году в Белгородской области отремонтировали 38 школ.

Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков анонсировал и строительство девяти новых школ в области.

Гладков: после СВО в белгородских школах и детсадах будут нужны новые места
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Капремонт#Школы#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков
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