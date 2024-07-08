Готовятся к очному обучению: 20 белгородских школ должны капитально отремонтировать

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Очный формат обучения в регионе ждут с нетерпением школьники и их родители. Пока же в регионе в некоторых общеобразовательных учреждениях продолжается капитальный ремонт.
В этом году в планах — провести работы в 20 школах. В их числе — школа № 49 в Белгороде. Там сейчас уже завершаются демонтажные работы. Ремонт планируют завершить к 1 сентября 2025 года.
В минувшем году в Белгородской области отремонтировали 38 школ.
Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков анонсировал и строительство девяти новых школ в области.