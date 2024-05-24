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Вячеслав Гладков поручил доработать проекты по ремонту школ

Вячеслав Гладков поручил доработать проекты по ремонту школ

24 мая 2024, 14:50
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
В Белгородской области продолжается модернизация общеобразовательных учреждений: планируется построить девять школ и 50 отремонтировать. Проекты капитальных ремонтов некоторых учреждений были отправлены на доработку.
Сюжет
Школы

В Белгородской области продолжается модернизация общеобразовательных учреждений. Планируется построить девять школ и 50 отремонтировать.

По словам Вячеслава Гладкова, не хватает активного вовлечения руководства школ. Проекты капитальных ремонтов гимназии №2, гимназии №5 и школы №39 были отправлены на доработку.

«Задумка по школе №47 понравилась, особенно внутри, довести до ума снаружи — и получится отличный результат. По школе № 48 больше понравился второй вариант концепции, сочетающий в себе белый и зелёные цвета», — отметил Гладков.

Лицей № 32 расположен возле Центрального парка, у которого продолжается модернизация. Поэтому глава региона сообщил, что внешний вид лицея должен гармонировать с концепцией парка.

Школа №29 носит имя своего выпускника Дмитрия Мурачева, командира дивизиона подводного крейсера «Курск», который погиб более 20 лет назад. Проект капитального ремонта учреждения предусматривает морскую тематику.

«Сейчас проект капремонта подразумевает морскую тематику, представленную бумажными корабликами, это неплохо, но не дает нужной силы этой мужественной профессии. Нужно ещё подумать», — сказал губернатор.
Фото: Социальные сети
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#Маргарита Водолажская#Проект#Школы#Совещание#Вячеслав Гладков
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