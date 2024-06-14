Гладков: после СВО в белгородских школах и детсадах будут нужны новые места

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
14 июня Вячеслав Гладков выступил с докладом об итогах работы регионального правительства за 2023 год. В эфире губернатор объяснил, почему несмотря на оперативную обстановку в Белгородской области продолжают строить и капитально ремонтировать школы и детские сады.
Школы, детские сады, кружки и другие учреждения детского развития белгородского приграничья переведены на дистанционное обучение. Но даже так в регионе продолжают строить и капитально ремонтировать учреждения для школьников и дошкольников.
Гладков объяснил, что в Белгородской области, после окончания СВО, будет большая потребность в новых местах.
«Мы продолжаем строить и капитально ремонтировать новые. Мы понимаем, что после окончания войны в Белгородской области будет большая потребность в новых местах и детских садах и школах», — заявил губернатор.