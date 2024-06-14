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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Гладков: после СВО в белгородских школах и детсадах будут нужны новые места

Гладков: после СВО в белгородских школах и детсадах будут нужны новые места

14 июня 2024, 13:04
Фото: bel.ru
В регионе несмотря на тяжёлую обстановку продолжают строительство новых объектов для образования детей. Гладков рассказал о том, почему такая работа не остановилась.
Сюжет
Школы

14 июня Вячеслав Гладков выступил с докладом об итогах работы регионального правительства за 2023 год. В эфире губернатор объяснил, почему несмотря на оперативную обстановку в Белгородской области продолжают строить и капитально ремонтировать школы и детские сады.

Школы, детские сады, кружки и другие учреждения детского развития белгородского приграничья переведены на дистанционное обучение. Но даже так в регионе продолжают строить и капитально ремонтировать учреждения для школьников и дошкольников.

Гладков объяснил, что в Белгородской области, после окончания СВО, будет большая потребность в новых местах.

«Мы продолжаем строить и капитально ремонтировать новые. Мы понимаем, что после окончания войны в Белгородской области будет большая потребность в новых местах и детских садах и школах», — заявил губернатор.
Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Образование#Школы#Новости Белгорода#Детские сады#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Отчёт Гладкова за 2023 год
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