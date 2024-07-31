В одной из белгородских семей родился 12-й ребёнок

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В 2024 году в Белгородской области в многодетных семьях региона родились 1083 ребёнка. Чаще всего регистрировали третьего новорожденного — это событие отметили в 730 семьях. Больше всего таких семей проживает в Белгороде (179), Старооскольском городском округе (123) и Белгородском районе (63).
Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 233 семьях, из них больше всего — в Старооскольском горокруге (41 семья).
Пятый ребёнок появился у 73 супругов, и снова лидирует Старооскольский горокруг — там таких семей 15.
Шестой ребёнок родился у 25 пар, и здесь первое место занимает Белгород (пять семей).
Седьмой ребёнок зарегистрирован в 14 семьях, больше всего — в Валуйском горокруге (три семьи).
Восьмой ребёнок появился в пяти семьях: в Губкине (две), Короче, Красной Яруге и Ровеньках.
Кроме этого, в регионе родились девятый, десятый и даже 12-й по счёту ребёнок.