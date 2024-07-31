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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Многодетная семья

В одной из белгородских семей родился 12-й ребёнок

31 июля 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Многодетная семья

В белгородских многодетных семьях в этом году родилось более тысячи детей

Региональный ЗАГС поделился статистикой рождаемости в многодетных семьях. Выяснилось, что в Белгородской области в этом году на свет появились более тысячи детей. И даже есть семья, в которой родился уже 12-й по счёту ребёнок.
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Дети

В 2024 году в Белгородской области в многодетных семьях региона родились 1083 ребёнка. Чаще всего регистрировали третьего новорожденного — это событие отметили в 730 семьях. Больше всего таких семей проживает в Белгороде (179), Старооскольском городском округе (123) и Белгородском районе (63).

Четвёртый ребёнок зарегистрирован в 233 семьях, из них больше всего — в Старооскольском горокруге (41 семья).

Пятый ребёнок появился у 73 супругов, и снова лидирует Старооскольский горокруг — там таких семей 15.

Шестой ребёнок родился у 25 пар, и здесь первое место занимает Белгород (пять семей).

Седьмой ребёнок зарегистрирован в 14 семьях, больше всего — в Валуйском горокруге (три семьи).

Восьмой ребёнок появился в пяти семьях: в Губкине (две), Короче, Красной Яруге и Ровеньках.

Кроме этого, в регионе родились девятый, десятый и даже 12-й по счёту ребёнок.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Дети#Рождаемость#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Белгород
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