В одной из белгородских семей родился 12-й ребёнок

В белгородских многодетных семьях в этом году родилось более тысячи детей

Региональный ЗАГС поделился статистикой рождаемости в многодетных семьях. Выяснилось, что в Белгородской области в этом году на свет появились более тысячи детей. И даже есть семья, в которой родился уже 12-й по счёту ребёнок.