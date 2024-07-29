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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

ГИБДД

Пятерых белгородцев проверит полиция из-за интереса их детей к мототранспорту

29 июля 2024, 12:03
Фото: 1MI
ГИБДД

В Белгородской области поймали 30 водителей с признаками опьянения

Нетрезвые выходные решили объявить 30 водителей. Их поймали сотрудники ГИБДД. Кроме того, дети пятерых белгородцев сели за руль, несмотря на запрет, сообщили в пресс-службе УМВД.

За выходные в Белгородской области, предположительно, как минимум 30 водителей управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. Их поймали сотрудники ГИБДД.

Кроме того, на дорогах остановили 13 автомобилистов, ранее лишённых водительских прав. У 24 водителей их не было вовсе.

Также автомобилистов поймали на выезде на встречную полосу, непредоставлении преимущества пешеходам, тонировке стёкол машин.

Под санкции попали и мотолюбители. Всего удалось проверить 159 жителей региона. Из них 32 привлекли к административной ответственности.

Правила перевозки детей нарушили 65 водителей. Дети пяти родителей управляли мототранспортом в нарушение действующего законодательства, поэтому соответствующие материалы передали в районные комиссии по делам несовершеннолетних.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Пьяное вождение#Перевозка детей#Лишение прав#Белгород#Мототранспорт#Нарушение правил дорожного движения
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