Пятерых белгородцев проверит полиция из-за интереса их детей к мототранспорту

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
За выходные в Белгородской области, предположительно, как минимум 30 водителей управляли авто в состоянии алкогольного опьянения. Их поймали сотрудники ГИБДД.
Кроме того, на дорогах остановили 13 автомобилистов, ранее лишённых водительских прав. У 24 водителей их не было вовсе.
Также автомобилистов поймали на выезде на встречную полосу, непредоставлении преимущества пешеходам, тонировке стёкол машин.
Под санкции попали и мотолюбители. Всего удалось проверить 159 жителей региона. Из них 32 привлекли к административной ответственности.
Правила перевозки детей нарушили 65 водителей. Дети пяти родителей управляли мототранспортом в нарушение действующего законодательства, поэтому соответствующие материалы передали в районные комиссии по делам несовершеннолетних.