«Сегодня открыли, завтра закрыли»: белгородцы — о возобновлении работы детских секций

В оперативном штабе на сомнения родителей ответили, что задача властей сейчас — обеспечить безопасное и качественное пребывание детей там, где это позволяет сделать оперативная обстановка. А решение, со слов сотрудников управления регбезопасности, было принято «исключительно на основании запроса, поступающего от родителей» — те хотят, чтобы их дети были под присмотром.