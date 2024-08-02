«Сегодня открыли, завтра закрыли»: белгородцы — о возобновлении работы детских секций

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Белгородцев, мягко говоря, удивила новость об открытии в регионе учреждений культуры, спорта и дополнительного образования для детей. Особенно учитывая тот факт, что за окном уже август, а большинство ребят ещё находятся в лагерях других регионов.
В оперативном штабе на сомнения родителей ответили, что задача властей сейчас — обеспечить безопасное и качественное пребывание детей там, где это позволяет сделать оперативная обстановка. А решение, со слов сотрудников управления регбезопасности, было принято «исключительно на основании запроса, поступающего от родителей» — те хотят, чтобы их дети были под присмотром.
В ведомстве подчеркнули, что открываться учреждения будут, только если соблюдены все меры безопасности: оборудованы укрытия, на окнах есть бронеплёнка, кабинеты оснащены аптечками, работники прошли обучение по оказанию первой помощи и регулярно инструктируют детей насчёт поведения во время объявления ракетной опасности.
Но жители заметили, что картина, которую представляют власти, не выдерживает критики. В существующей реальности приграничного региона открытые сегодня учреждения могут закрыться уже завтра. Вместе с тем плату за аренду или обучение кружкам и родителям соответственно никто не вернёт.
«Аренду надо по договору платить, например, тем же танцевальным кружкам, и заключается она не на неделю, а на год. Сегодня вы открыли, завтра кружки аренду оплатили, а послезавтра вы снова всех закрыли. Оплату за обучение все просят вернуть, а аренду никто не возвращает», — объясняют свои опасения белгородцы.
В министерстве культуры Белгородской области сообщили, что учреждения дополнительного образования сферы культуры — детские школы искусств, детские музыкальные и художественные школы — будут на каникулах до 1 сентября.
Тем не менее летом школы искусств могут проводить мастер-классы, краткосрочные занятия по обучению игре на гитаре, вокалу, музыкальные викторины как для своих обучающихся, так и для всех желающих.