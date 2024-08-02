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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Дети

«Сегодня открыли, завтра закрыли»: белгородцы — о возобновлении работы детских секций

2 августа 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Белгородские школы искусств для детей будут на каникулах до 1 сентября

1 августа решили открыть учреждения дополнительного образования для детей в регионе, хоть и не везде. Белгородцы встретили это решение сомнениями. Зачем открывать учреждения, если из-за оперативной обстановки они могут закрыться уже завтра? Ответили в оперативном штабе.

Белгородцев, мягко говоря, удивила новость об открытии в регионе учреждений культуры, спорта и дополнительного образования для детей. Особенно учитывая тот факт, что за окном уже август, а большинство ребят ещё находятся в лагерях других регионов.

В оперативном штабе на сомнения родителей ответили, что задача властей сейчас — обеспечить безопасное и качественное пребывание детей там, где это позволяет сделать оперативная обстановка. А решение, со слов сотрудников управления регбезопасности, было принято «исключительно на основании запроса, поступающего от родителей» — те хотят, чтобы их дети были под присмотром.

В ведомстве подчеркнули, что открываться учреждения будут, только если соблюдены все меры безопасности: оборудованы укрытия, на окнах есть бронеплёнка, кабинеты оснащены аптечками, работники прошли обучение по оказанию первой помощи и регулярно инструктируют детей насчёт поведения во время объявления ракетной опасности.

Но жители заметили, что картина, которую представляют власти, не выдерживает критики. В существующей реальности приграничного региона открытые сегодня учреждения могут закрыться уже завтра. Вместе с тем плату за аренду или обучение кружкам и родителям соответственно никто не вернёт.

«Аренду надо по договору платить, например, тем же танцевальным кружкам, и заключается она не на неделю, а на год. Сегодня вы открыли, завтра кружки аренду оплатили, а послезавтра вы снова всех закрыли. Оплату за обучение все просят вернуть, а аренду никто не возвращает», — объясняют свои опасения белгородцы.

В министерстве культуры Белгородской области сообщили, что учреждения дополнительного образования сферы культуры — детские школы искусств, детские музыкальные и художественные школы — будут на каникулах до 1 сентября.

Тем не менее летом школы искусств могут проводить мастер-классы, краткосрочные занятия по обучению игре на гитаре, вокалу, музыкальные викторины как для своих обучающихся, так и для всех желающих.

Открыли, но не везде: могут ли работать частные учреждения допобразования?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Каникулы#Дополнительное образование#Новости Белгорода#Белгород#Кружки#Меры безопасности#Секции
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