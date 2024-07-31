bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В части Белгорода частные учреждения допобразования работать не могут

Открыли, но не везде: могут ли работать частные учреждения допобразования?

31 июля 2024, 08:30
Фото: 1MI

В части Белгорода частные учреждения допобразования работать не могут

В областном центре и приграничье ситуация с обстрелами остаётся напряжённой. Вместе с тем, ряду учреждений дополнительного образования разрешили открыться. Это касается и частных секций.

Как рассказали журналистам Бел.Ру в региональном правительстве, 9 июля оперштаб рассмотрел вопрос о формате работы учреждений дополнительного образования, спорта и культуры с учётом оперативной обстановки.

По итогам власти разрешили открыть секции, в том числе и частные, которые находятся в зоне свыше 20 км от государственной границы России с Украиной. При этом функционирование возможно при наличии письменных заявлений родителей и соблюдения всех требований безопасности.

Занятия в учреждениях допобразования проводятся малыми группами, на нижних этажах, вблизи укрытий.

Вместе с тем секции и кружки, которые расположены в зоне до 20 км от госграницы и южной части Белгорода могут работать пока только в дистанционном формате до принятия особого решения.

В Белгороде могут возобновить работу секций и полноценных групп в детсадах
Узнать подробнее
Читайте также:
В доме на Щорса вторая и третья секции будут демонтированы. Какова судьба остальных?Как будут работать школы, вузы и секции допобразования в Белгородской области?Кто может — удалённо: как работают секции допобразования для детей в Белгороде
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Культура#Спорт#Безопасность#Дополнительное образование#Эксклюзив#Белгород#Оперштаб#Письменные заявления#Граница России и Украины
Подпишитесь
Полиция отреагировала на видео со стрельбой на площади в Белгородской области
Сегодня, 07:04
Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
Сегодня, 08:34
Бардак и безобразие: Гладков раскритиковал подготовку Белгорода ко Дню города
Сегодня, 09:16
Домики на деревьях, дартс: на что потратят ещё миллиард на набережной в Белгороде?
Сегодня, 08:08
«Наконец-то догадались»: вход в парк аттракционов Белгорода сделали бесплатным на год
Сегодня, 08:56
Беспилотники долетели до Старооскольского горокруга, есть разрушения
Сегодня, 09:01