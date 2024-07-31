Открыли, но не везде: могут ли работать частные учреждения допобразования?

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Как рассказали журналистам Бел.Ру в региональном правительстве, 9 июля оперштаб рассмотрел вопрос о формате работы учреждений дополнительного образования, спорта и культуры с учётом оперативной обстановки.
По итогам власти разрешили открыть секции, в том числе и частные, которые находятся в зоне свыше 20 км от государственной границы России с Украиной. При этом функционирование возможно при наличии письменных заявлений родителей и соблюдения всех требований безопасности.
Занятия в учреждениях допобразования проводятся малыми группами, на нижних этажах, вблизи укрытий.
Вместе с тем секции и кружки, которые расположены в зоне до 20 км от госграницы и южной части Белгорода могут работать пока только в дистанционном формате до принятия особого решения.