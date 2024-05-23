Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В доме на Щорса вторая и третья секции будут демонтированы. Какова судьба остальных?

В доме на Щорса вторая и третья секции будут демонтированы. Какова судьба остальных?

23 мая 2024, 07:09
Фото: Социальные сети Валентина Демидова
Глава администрации Белгорода Валентин Демидов встретился с жителями пострадавшего дома по улице Щорса, 55А, чтобы обсудить вопросы помощи и восстановления. Отмечается, что каждый случай помощи власти рассматривают индивидуально.

Валентин Демидов очередной раз встретился с жителями дома по улице Щорса, 55А, который пострадал при обстреле 12 мая.

Отмечается, что при решении вопросов о помощи власти рассматривают каждый случай индивидуально.

Сейчас жители некоторых подъездов обеспокоены документальным подтверждением права на получение нового жилья и сроками восстановления разрушенных секций. Демидов сказал, что уже есть договорённость о поиске индивидуальных решений для каждого.

Сообщается, что большая часть вещей из повреждённых подъездов уже вывезена. Секции 2-3 будут полностью демонтированы, также экспертиза показала, что в остальных подъездах нет угрозы безопасности. Согласно решению губернатора, весь дом будет капитально отремонтирован.

Жителям разрушенного дома на Щорса в Белгороде начали выплачивать деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мы остались без всего»: что говорит хозяйка квартир в разрушенном доме в Белгороде?«Страх в такие моменты отступает»: Как белгородцы спасали жителей рухнувшего подъезда
#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Дом#Ремонт#Встреча#Белгород#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Жителям разрушенного дома на Щорса в Белгороде начали выплачивать деньги
Сегодня, 06:34
Гладков попросил белгородцев из приграничья прописаться по месту проживания
Сегодня, 06:32
ВСУ обстреляли Белгород ранним утром. Что известно о последствиях?
Сегодня, 04:21
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"