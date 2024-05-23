В доме на Щорса вторая и третья секции будут демонтированы. Какова судьба остальных?

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Валентин Демидов очередной раз встретился с жителями дома по улице Щорса, 55А, который пострадал при обстреле 12 мая.
Отмечается, что при решении вопросов о помощи власти рассматривают каждый случай индивидуально.
Сейчас жители некоторых подъездов обеспокоены документальным подтверждением права на получение нового жилья и сроками восстановления разрушенных секций. Демидов сказал, что уже есть договорённость о поиске индивидуальных решений для каждого.
Сообщается, что большая часть вещей из повреждённых подъездов уже вывезена. Секции 2-3 будут полностью демонтированы, также экспертиза показала, что в остальных подъездах нет угрозы безопасности. Согласно решению губернатора, весь дом будет капитально отремонтирован.