В доме на Щорса вторая и третья секции будут демонтированы. Какова судьба остальных?

Сообщается, что большая часть вещей из повреждённых подъездов уже вывезена. Секции 2-3 будут полностью демонтированы, также экспертиза показала, что в остальных подъездах нет угрозы безопасности. Согласно решению губернатора, весь дом будет капитально отремонтирован.