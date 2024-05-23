Жителям разрушенного дома на Щорса в Белгороде начали выплачивать деньги

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Начались выплаты единовременной помощи жителям пострадавшего дома по адресу Щорса, 55а в Белгороде. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Выплаты производятся для тех, кто имеет постоянную регистрацию (прописку) по данному адресу. Чиновник отмечает, что сейчас поступают обращения от тех, кто снимал жильё в этом доме или был зарегистрирован по другим адресам.
Сообщается, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Будут изучены доходы заявителей и возможности оказания им адресной помощи. Жители могут обращаться в министерство социальной защиты Белгородской области к Елене Батановой или к главе администрации Белгорода Валентину Демидову.
12 мая дом на улице Щорса подвергся атаке ВСУ, известно о 17 погибших.