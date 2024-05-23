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Published Сегодня, 06:34

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Жителям разрушенного дома на Щорса в Белгороде начали выплачивать деньги

Жителям разрушенного дома на Щорса в Белгороде начали выплачивать деньги

23 мая 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
Начались выплаты единовременной помощи жителям дома по адресу Щорса, 55а в Белгороде, имеющим постоянную регистрацию по этому адресу. Случаи тех, кто снимал жильё или был зарегистрирован по другим адресам, будут рассматриваться индивидуально, сообщает Вячеслав Гладков.
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Выплаты

Начались выплаты единовременной помощи жителям пострадавшего дома по адресу Щорса, 55а в Белгороде. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Выплаты производятся для тех, кто имеет постоянную регистрацию (прописку) по данному адресу. Чиновник отмечает, что сейчас поступают обращения от тех, кто снимал жильё в этом доме или был зарегистрирован по другим адресам.

Сообщается, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Будут изучены доходы заявителей и возможности оказания им адресной помощи. Жители могут обращаться в министерство социальной защиты Белгородской области к Елене Батановой или к главе администрации Белгорода Валентину Демидову.

12 мая дом на улице Щорса подвергся атаке ВСУ, известно о 17 погибших.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Прописка#Пострадавшие#Елена батанова#Помощь#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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