«Мы остались без всего»: что говорит хозяйка квартир в разрушенном доме в Белгороде?

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Белгородка Юлия, которая вместе с семьёй проживала в обрушенном доме №55а по улице Щорса, рассказала о своём недовольстве «Фонарю». Она отметила, что являлась собственницей двух квартир в тех подъездах дома, которые теперь планируется сносить. Однако выплату в 10 тысяч рублей получить за них не сможет, поскольку не была прописана ни в одной из них.
Власти лишь предлагают ежемесячно компенсировать всего 10 тысяч рублей за аренду жилья. При этом жить где-то надо будет на протяжении двух лет.
Нужно будет снимать квартиру самим. Нам предложили компенсацию в 10 тысяч рублей, но непонятно, где и как искать жильё. Лето закончится, детей надо будет в школу и детсад водить. Мы спросили про альтернативы, но нам не дали конкретного ответа.
рассказала «Фонарю» Юлия
На встрече с чиновниками им сообщили, что отстраивать подъезды будут заново, однако на сегодняшний день у них нет тех инструментов, которые использовались изначально — такого завода уже не существует. Поэтому женщина попросила выдать им сертификаты, но выдать их смогут только по себестоимости — это около 84 тысяч рублей за квадрат.
Но губернатор правильно говорит, что мы ничего на эти деньги не купим. Кроме того, когда жильё построят, застройщик потом его продаст дороже. Это несправедливо. Мы просим альтернативу в виде сертификатов, чтобы можно было купить жильё по рыночной цене. Мы уже не говорим о ремонтах или имуществе. Если не хотят нас из Белгорода выпускать, ради бога, пусть делают ограничения — чтобы сертификаты позволяли приобрести жильё только в Белгороде.
отмечает белгородка
Ранее юрист администрации Белгорода опубликовала в соцсетях информацию о том, что жители самостоятельно смогут выбирать себе жильё в течение полугода, однако мэр Валентин Демидов на встрече комментировать эту возможность не стал и предложил встретиться позже вместе с юристами.
Собственникам жилья, которые не были прописаны в разрушенной квартире, даже не полагаются выплаты за потерю имущества.
Федеральное законодательство может не касаться всех регионов, это касается нашего, а значит должна быть принята какая-то статья закона об этом. Мало того, что 100 тысяч рублей — это капля в море, с чем согласен и сам губернатор, но при этом выплаты не затрагивают собственников, если они не были прописаны здесь.
добавила Юлия
Женщина также отметила, что уцелевшее имущество из двух квартир, в которых они проживали вместе с семьёй, выносили неаккуратно: «Нам нельзя было заходить в некоторые квартиры, но нам обещали, что строители будут бережно выносить вещи. На деле же — неприятные кадры. Я сама снимала, как всё это вывозили. Личные вещи просто выбрасывали из окон».
Но и это ещё не всё: некоторые жители до сих пор не могут найти останки своих родственников. Для этого все завалы должны были вывезти на специальный полигон и там продолжить поиски, однако все документы и вещи остались у дома за гаражами, утверждает Юлия.
На встрече говорили, что из третьего подъезда двое людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Родственники до последнего хотят верить, что их где-то там найдут. Но, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, они где-то в этих руинах вместе с вещами. 17 тел, которые уже достали из-под обломков, по части из них проводят экспертизу ДНК, потому что в некоторых случаях найдены только фрагменты тел. Это страшное горе: родители одной девушки не нашли её. Они просят помощи в розыске в соцсетях и не разрешают, чтобы её коллеги по работе публиковали информацию о ней в соцсетях.
заключает женщина
Напомним, что ранее в соцсетях женщина просила помочь дочери найти тело её отца, который в момент трагедии находился в квартире на седьмом этаже разрушенного подъезда. Тогда в администрации отметили, что спасатели продолжают поиск.
Кроме того, вчера, 21 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал имена и фамилии погибших при обрушении жильцов третьего подъезда.