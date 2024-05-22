«Мы остались без всего»: что говорит хозяйка квартир в разрушенном доме в Белгороде?

Белгородка Юлия, которая вместе с семьёй проживала в обрушенном доме №55а по улице Щорса, рассказала о своём недовольстве «Фонарю». Она отметила, что являлась собственницей двух квартир в тех подъездах дома, которые теперь планируется сносить. Однако выплату в 10 тысяч рублей получить за них не сможет, поскольку не была прописана ни в одной из них.