«Страх в такие моменты отступает»: Как белгородцы спасали жителей рухнувшего подъезда

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
12 мая в результате атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома. Погибли 17 человек. В тот день помогали разбирать завалы и доставать оттуда людей как спасатели, так и добровольцы.
Люди, выносившие обломки строительных панелей, стёкла от окон, железные конструкции, разговаривать тогда не хотели.
«Вот я вам сейчас на камеру буду рассказывать, а другие что? Нас много. Все, кто мог, пришли и работали, а я один тут рисоваться буду? Нет и нет», — цитирует журналист одного из добровольцев.
Одного из волонтёров Владислава Мамина с трудом уговорили сказать несколько слов о том, как он поранил руку. Парень участвовал в операции по спасению мужчины, которого зажало обломками плит.
«К нему добрались, когда пробили стену соседней квартиры», — рассказал волонтёр.
Пострадавшему мужчине передали кислород. В этот момент спасателям и самим нечем было дышать. Мужчина, помогавший спасателям, даже не заметил, когда порезал руку. На рану ему указали другие участники спасательной операции.
«Страх в такие моменты отступает», — вспоминает профессиональный спасатель Олег Гуров. Мужчина в первые минуты после обрушения спас из-под грозившихся рухнуть плит мать с полуторамесячным ребёнком.