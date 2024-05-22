Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Разрушенная часть дома на улице Щорса

«Страх в такие моменты отступает»: Как белгородцы спасали жителей рухнувшего подъезда

22 мая 2024, 11:22
Фото: Bel.ru
Разрушенная часть дома на улице Щорса

Белгородцы рассказали, как спасали жителей пострадавшего дома на Щорса 12 мая

В воскресенье, 12 мая, во время обстрела ВСУ в областном центре рухнул подъезд МКД. В тот день в спасательной операции и в разборе завалов принимали участие профессионалы и волонтёры. Подробности того дня вспоминает «Российская газета».
Сюжет
МЧС

12 мая в результате атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома. Погибли 17 человек. В тот день помогали разбирать завалы и доставать оттуда людей как спасатели, так и добровольцы.

Люди, выносившие обломки строительных панелей, стёкла от окон, железные конструкции, разговаривать тогда не хотели.

«Вот я вам сейчас на камеру буду рассказывать, а другие что? Нас много. Все, кто мог, пришли и работали, а я один тут рисоваться буду? Нет и нет», — цитирует журналист одного из добровольцев.

Одного из волонтёров Владислава Мамина с трудом уговорили сказать несколько слов о том, как он поранил руку. Парень участвовал в операции по спасению мужчины, которого зажало обломками плит.

«К нему добрались, когда пробили стену соседней квартиры», — рассказал волонтёр.

Пострадавшему мужчине передали кислород. В этот момент спасателям и самим нечем было дышать. Мужчина, помогавший спасателям, даже не заметил, когда порезал руку. На рану ему указали другие участники спасательной операции.

«Страх в такие моменты отступает», — вспоминает профессиональный спасатель Олег Гуров. Мужчина в первые минуты после обрушения спас из-под грозившихся рухнуть плит мать с полуторамесячным ребёнком.

Жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде помогут до субботы вывезти вещи
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кому и чем вы помогаете?»: белгородка про выплаты собственникам в доме на ЩорсаЖителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде помогут до субботы вывезти вещиПодъезд уже разбирается, а вещи не вывезены: жители дома на Щорса жалуются на власть
#Алина Харина#Город#Происшествия#МЧС#Новости Белгорода#Подъезд#Волонтёры#Белгород#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый
Сегодня, 11:47
Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ
Сегодня, 07:23
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
Сегодня, 07:17
С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?
Сегодня, 09:24
"