«Кому и чем вы помогаете?»: белгородка про выплаты собственникам в доме на Щорса

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Жители дома по адресу улица Щорса, 55а планируют подать коллективную жалобу из-за отсутствия выплат.
Белгородка, которая проживала в чётвертом подъезде, рассказала, что её квартира находится в её собственности. У семьи есть временная прописка в доме до 2037 года, но постоянная регистрация — в другом месте.
Из-за отсутствия постоянной прописки женщине отказали в получении выплаты в размере 10 тысяч рублей. Власти объяснили, что порядок выплат определён постановлением правительства и наличие постоянной регистрации является обязательным условием. Жительница Белгорода считает, что каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально.
«Есть абсолютно целые подъезды в нашем доме, и людям одобрили выплату в 10 тысяч на человека лишь потому, что они там прописаны. Кому и чем вы помогаете?», — пишет женщина.
Напомним, что дом пострадал в результате атаки ВСУ, известно о 17 погибших.