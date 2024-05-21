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Жители дома на Щорса в Белгороде подадут коллективную жалобу из-за выплат

«Кому и чем вы помогаете?»: белгородка про выплаты собственникам в доме на Щорса

21 мая 2024, 16:20
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Жители дома на Щорса в Белгороде подадут коллективную жалобу из-за выплат

Жители дома на улице Щорса, 55а планируют подать коллективную жалобу, так как многим из них отказали в выплатах из-за отсутствия постоянной регистрации в разрушенных квартирах. Жительница Белгорода считает, что порядок выплат нужно рассматривать индивидуально.

Жители дома по адресу улица Щорса, 55а планируют подать коллективную жалобу из-за отсутствия выплат.

Белгородка, которая проживала в чётвертом подъезде, рассказала, что её квартира находится в её собственности. У семьи есть временная прописка в доме до 2037 года, но постоянная регистрация — в другом месте.

Из-за отсутствия постоянной прописки женщине отказали в получении выплаты в размере 10 тысяч рублей. Власти объяснили, что порядок выплат определён постановлением правительства и наличие постоянной регистрации является обязательным условием. Жительница Белгорода считает, что каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально.

«Есть абсолютно целые подъезды в нашем доме, и людям одобрили выплату в 10 тысяч на человека лишь потому, что они там прописаны. Кому и чем вы помогаете?», — пишет женщина.

Напомним, что дом пострадал в результате атаки ВСУ, известно о 17 погибших.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Дом#Прописка#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Атака ВСУ
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