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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Разрушенная часть дома на Щорса

Жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде помогут до субботы вывезти вещи

21 мая 2024, 14:44
Фото: Bel.ru
Разрушенная часть дома на Щорса
Речь идёт о собственниках квартир подъездов №2 и №3. На пять дней в доме остановят работы по разбору и помогут жителям этих подъездов забрать необходимое имущество, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Со дня трагедии в столице региона прошло девять дней — 12 мая в результате атаки ВСУ частично обрушился многоквартирный дом на Щорса. Погибли 17 человек. На место трагедии белгородцы продолжают нести иконы, цветы и детские игрушки.

Губернатор сообщил, что от жители квартир подъездов №2 и №3 просят вывезти из дома вещи и мебель. В связи с этим власти решили на пять дней, до субботы включительно, остановить работы по разбору дома и помочь вывезти необходимо имущество собственников.

При этом мы понимаем, что данные мероприятия сопряжены с огромным риском для спасателей, которые будут использовать подъёмные механизмы, доставая вещи из квартир, куда нет возможности добраться иным способом.
Вячеслав Гладков

Мэрия Белгорода должна определить время и вместе с жильцами вывезти мебель, куда укажут жители, или в заранее подготовленные администрацией места. После этого работы по разбору будут продолжены.

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#Алина Харина#Общество#Дом#Имущество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Подъезды#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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