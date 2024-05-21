Жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде помогут до субботы вывезти вещи

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Со дня трагедии в столице региона прошло девять дней — 12 мая в результате атаки ВСУ частично обрушился многоквартирный дом на Щорса. Погибли 17 человек. На место трагедии белгородцы продолжают нести иконы, цветы и детские игрушки.
Губернатор сообщил, что от жители квартир подъездов №2 и №3 просят вывезти из дома вещи и мебель. В связи с этим власти решили на пять дней, до субботы включительно, остановить работы по разбору дома и помочь вывезти необходимо имущество собственников.
При этом мы понимаем, что данные мероприятия сопряжены с огромным риском для спасателей, которые будут использовать подъёмные механизмы, доставая вещи из квартир, куда нет возможности добраться иным способом.
Вячеслав Гладков
Мэрия Белгорода должна определить время и вместе с жильцами вывезти мебель, куда укажут жители, или в заранее подготовленные администрацией места. После этого работы по разбору будут продолжены.