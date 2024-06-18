«Вроде, стало тише»: белгородцы просят открыть дежурные группы в детсадах на Харгоре

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Белгородка Виктория поинтересовалась, когда откроются дежурные группы в детских садах на Харгоре.
«Хотя бы от центра до улицы Губкина. Возить ребёнка в район аэропорта каждый день неудобно. Вроде, стало потише. Нужно как-то жизнь налаживать», — отметила горожанка.
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что в настоящий момент формат работы детских садов менять не будут. Микрорайоны, в которых детские сады открыты, определяются решением оперативного штаба.
Главный критерий сейчас — обеспечение безопасности детей и персонала.
Валентин Демидов