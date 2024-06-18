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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Детский сад

«Вроде, стало тише»: белгородцы просят открыть дежурные группы в детсадах на Харгоре

18 июня 2024, 09:24
Фото: 1MI
Детский сад

Белгородцы попросили открыть дежурные группы в детсадах на Харгоре

Просьба от местных жителей прозвучала во время прямого эфира мэра. Ситуацию прокомментировал Валентин Демидов.

Белгородка Виктория поинтересовалась, когда откроются дежурные группы в детских садах на Харгоре.

«Хотя бы от центра до улицы Губкина. Возить ребёнка в район аэропорта каждый день неудобно. Вроде, стало потише. Нужно как-то жизнь налаживать», — отметила горожанка.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что в настоящий момент формат работы детских садов менять не будут. Микрорайоны, в которых детские сады открыты, определяются решением оперативного штаба.

Главный критерий сейчас — обеспечение безопасности детей и персонала.
Валентин Демидов
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Дежурные группы#Валентин Демидов
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