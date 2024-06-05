В дежурных группах не будет больше детей, чем мест в укрытии детсадов Белгорода

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова к градоначальнику обратилась жительница областной столицы с просьбой помочь устроить её ребёнка в детский сад в дежурную группу.
Мэр ответил, что ему доложили о том, что заявление женщины поступило в работу и уже обрабатывается, но возможности определить ребёнка в дежурную группу детского сада нет.
Глава городской администрации пояснил, что дежурные группы формируются по принципу: количество детей в группе будет равно количеству мест в укрытии при учебном учреждении.
«Это, к сожалению, требование сегодняшнего времени. Поэтому увеличить количество детей невозможно», — ответил мэр.
Женщине предложили места в дежурных группах в других детских садах.
Напомним, что ранее региональный министр Андрей Милёхин заявлял, что не все детские сады начали принимать детей в формате дежурных групп.