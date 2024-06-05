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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

В дежурных группах не будет больше детей, чем мест в укрытии детсадов Белгорода

В дежурных группах не будет больше детей, чем мест в укрытии детсадов Белгорода

5 июня 2024, 07:17
Валентин Демидов ответил на вопрос белгородски о том, почему её ребёнка не могут определить в дежурную группу. Причина в новых требованиях безопасности. В случае угрозы, все дети должны быть размещены в укрытии.
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Дети

Во время прямого эфира мэра Белгорода Валентина Демидова к градоначальнику обратилась жительница областной столицы с просьбой помочь устроить её ребёнка в детский сад в дежурную группу.

Мэр ответил, что ему доложили о том, что заявление женщины поступило в работу и уже обрабатывается, но возможности определить ребёнка в дежурную группу детского сада нет.

Глава городской администрации пояснил, что дежурные группы формируются по принципу: количество детей в группе будет равно количеству мест в укрытии при учебном учреждении.

«Это, к сожалению, требование сегодняшнего времени. Поэтому увеличить количество детей невозможно», — ответил мэр.

Женщине предложили места в дежурных группах в других детских садах.

Напомним, что ранее региональный министр Андрей Милёхин заявлял, что не все детские сады начали принимать детей в формате дежурных групп.

Обстановка не позволяет: когда ждать нормальной работы детских садов в Белгороде?
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#Алёна Мальцева#Дети#Мэр#Безопасность#Детский сад#Министр#Прямой эфир#Белгород#Укрытие
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