Белгородцам расскажут и покажут, на каких условиях дети могут выйти на очное обучение

О передвижениях ребёнка, а точнее о его приходе и выходе из школы, информацию родители смогут получать из специальных родительских чатов. Для самих детей построят маршруты «дом-укрытие-школа-укрытие-дом», а также разрешат иметь с собой мобильный телефон на уроках. За наличием мест в укрытиях по пути детей также обещали проследить.