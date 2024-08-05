Белгородцам расскажут и покажут, на каких условиях дети могут выйти на очное обучение

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
После проведения опроса от минобразования Белгородской области для тех, кто отдал голос за очное обучение, проведут дополнительное информирование и демонстрацию мер, которые будут приниматься в школах.
Так, для организации работы школы в штатном режиме необходимы письменные согласия от родителей и педагогов; подготовка преподавателей и возможность оказания ими первой помощи и проверка учреждений на соответствие необходимым требованиям.
Кроме того, для детей планируется проводить ежедневные занятия по безопасности и два раза в неделю — тренировки. Педагогам также необходимо будет проходить инструктажи каждый день, а также отрабатывать алгоритмы на случай возникновения угрозы.
О передвижениях ребёнка, а точнее о его приходе и выходе из школы, информацию родители смогут получать из специальных родительских чатов. Для самих детей построят маршруты «дом-укрытие-школа-укрытие-дом», а также разрешат иметь с собой мобильный телефон на уроках. За наличием мест в укрытиях по пути детей также обещали проследить.
Напомним, что опрос вызвал волну критики со стороны некоторых белгородцев, т. к. не имеют на данный момент чётких гарантий безопасности своих детей, а также потому, что сам опрос — нецелесообразный.