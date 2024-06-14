За прошлый год в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму отдохнуло 2500 детей

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Губернатор выступил перед депутатами белгородской облдумы. Подводя краткие итоги 2023 года, он отметил, что белгородский санаторий «Бригантина „Белогорье“» сегодня является одним из лучших в России.
За 2023 год в нём отдохнуло 2500 детей из приграничных муниципальных образований, в том числе Белгорода, а также из семей тех, кто сейчас с оружием в руках защищает страну.
Напомним, как ранее стало известно, с 5 июня в санаторий «Бригантина „Белогорья“» отправились отдыхать дети всех муниципалитетов Белгородской области. Преимущественное (внеочередное) право имеют дети участников специальной военной операции.
С 28 июня в санаторий состоится тематический заезд «Время тридцать первых». В дальнейшем, с 21 июля вновь будут осуществляться заезды детей из всех муниципалитетов области.