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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

За прошлый год в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму отдохнуло 2500 детей

За прошлый год в санатории «Бригантина „Белогорье“» в Крыму отдохнуло 2500 детей

14 июня 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также указал на категории несовершеннолетних, которые смогли оздоровиться на берегу Чёрного моря.

Губернатор выступил перед депутатами белгородской облдумы. Подводя краткие итоги 2023 года, он отметил, что белгородский санаторий «Бригантина „Белогорье“» сегодня является одним из лучших в России.

За 2023 год в нём отдохнуло 2500 детей из приграничных муниципальных образований, в том числе Белгорода, а также из семей тех, кто сейчас с оружием в руках защищает страну.

Напомним, как ранее стало известно, с 5 июня в санаторий «Бригантина „Белогорья“» отправились отдыхать дети всех муниципалитетов Белгородской области. Преимущественное (внеочередное) право имеют дети участников специальной военной операции.

С 28 июня в санаторий состоится тематический заезд «Время тридцать первых». В дальнейшем, с 21 июля вновь будут осуществляться заезды детей из всех муниципалитетов области.

Кто попадёт в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму и другие летние лагеря?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белогорье#Губернатор#Облдума#Муниципалитеты#Оздоровление#Санаторий#Белгород#Чёрное море#Бригантина#Специальная военная операция#Отчёт Гладкова за 2023 год
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