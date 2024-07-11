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Санаторий

Более 1400 белгородцев увезли в Тульскую область, Краснодарский край и Крым

11 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Санаторий

Пострадавшим от обстрелов белгородцам предлагают выезд в санатории

Те семьи, чьё жильё и здоровье пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ, могут переехать на время в другие регионы страны. Белгородцев готовы разместить в пансионатах и санаториях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Оперативная обстановка в Белгородской области остаётся напряжённой. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в таких условиях наиболее правильным и уместным решением будет отправить пострадавшие от рук ВСУ семьи в другие регионы.

Речь идёт о тех людях, чьё жильё было разрушено в результате прилёта, а также тех, кто получил лёгкие ранения. Отправить белгородцев планируют в пансионаты и санатории.

Как утверждает глава региона, на текущий момент уже более 1400 жителей Белгородской области пребывают в Тульской области, в Крыму, в Туапсе и Анапе. Всего по данной категории заверено 6,5 тысячи человек. Работа будет продолжаться.

Напомним, что ранее Вячеслав Гладков призвал белгородцев согласиться отправить своих детей в лагеря за пределы области.

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