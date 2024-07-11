Более 1400 белгородцев увезли в Тульскую область, Краснодарский край и Крым

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Оперативная обстановка в Белгородской области остаётся напряжённой. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в таких условиях наиболее правильным и уместным решением будет отправить пострадавшие от рук ВСУ семьи в другие регионы.
Речь идёт о тех людях, чьё жильё было разрушено в результате прилёта, а также тех, кто получил лёгкие ранения. Отправить белгородцев планируют в пансионаты и санатории.
Как утверждает глава региона, на текущий момент уже более 1400 жителей Белгородской области пребывают в Тульской области, в Крыму, в Туапсе и Анапе. Всего по данной категории заверено 6,5 тысячи человек. Работа будет продолжаться.
Напомним, что ранее Вячеслав Гладков призвал белгородцев согласиться отправить своих детей в лагеря за пределы области.