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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Белгороде в ПВР находится 31 житель пострадавшего дома на Щорса

Как живут в ПВР белгородцы из пострадавшего дома на Щорса?

23 мая 2024, 12:57
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети

В Белгороде в ПВР находится 31 житель пострадавшего дома на Щорса

Белгородцев обеспечили горячим питанием, для детей проводят мастер-классы. В ПВР работают врачи и психологи, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В настоящий момент в пункте временного размещения в областном центре находится 31 житель дома на Щорса, 55А. Напомним, что в многоквартирном доме 12 мая произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ.

В ПВР для белгородцев предусмотрено горячее питание, жителям выдают предметы личной гигиены, одежду и другие необходимые вещи. Белгородцам также бесплатно предоставляют услуги салона красоты.

Для детей специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки проводят мастер-классы.

Кроме того, в ПВР работают врачи и психологи, консультации проводят специалисты соцзащиты.

Также для жителей пострадавшего дома продолжает работать единый информационный центр. Центр принял уже более 700 обращений. В основном местные жители интересуются вывозом вещей, обеспечением доступа в квартиры и оформлением соцвыплат.

Напомним, что жителям подъездов №2 и №3 МКД на Щорса помогут вывезти вещи. До субботы работы по разбору дома остановили.

Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Жителям пострадавшего дома на Щорса в Белгороде помогут до субботы вывезти вещи
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#Алина Харина#Общество#Дом#Новости Белгорода#Белгород#Пвр#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
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