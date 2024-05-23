Как живут в ПВР белгородцы из пострадавшего дома на Щорса?

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В настоящий момент в пункте временного размещения в областном центре находится 31 житель дома на Щорса, 55А. Напомним, что в многоквартирном доме 12 мая произошло обрушение подъезда в результате обстрела ВСУ.
В ПВР для белгородцев предусмотрено горячее питание, жителям выдают предметы личной гигиены, одежду и другие необходимые вещи. Белгородцам также бесплатно предоставляют услуги салона красоты.
Для детей специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки проводят мастер-классы.
Кроме того, в ПВР работают врачи и психологи, консультации проводят специалисты соцзащиты.
Также для жителей пострадавшего дома продолжает работать единый информационный центр. Центр принял уже более 700 обращений. В основном местные жители интересуются вывозом вещей, обеспечением доступа в квартиры и оформлением соцвыплат.
Напомним, что жителям подъездов №2 и №3 МКД на Щорса помогут вывезти вещи. До субботы работы по разбору дома остановили.