«Доколе белгородцев будут унижать»: белгородка пожаловалась на условия в ПВР Воронежа

Далее она говорит о том, что в ПВР, находящемся на территории санатория имени Горького, «поселили маму с ребёнком в подсобное помещение с нерабочей вентиляцией». Также белгородка уточняет, что подсобка покрыта плесенью, матрас там «с запахом мочи и торчащими пружинами», а само здание внутри ветхое и с трещинами на стенах: