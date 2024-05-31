«Доколе белгородцев будут унижать»: белгородка пожаловалась на условия в ПВР Воронежа

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
В редакцию Бел.Ру обратилась белгородка, которая сейчас находится в ПВР в Воронеже. По её словам, «белгородцев селят в подсобные помещения с плесенью». К тому же, как она говорит, беженцы из Новороссии сыплют угрозами в сторону матерей с детьми.
«Неужели белгородцы и их дети недостойны жить в нормальных условиях?! Нас селят по остаточному принципу после беженцев из Новороссии. Мы не согласны со словами: „Радуйтесь, что вообще что-то дали!“. Если так говорят Белгородские чиновники, то логично, почему так к нам относятся в Воронеже», — пишет жительница Белгородской области.
Далее она говорит о том, что в ПВР, находящемся на территории санатория имени Горького, «поселили маму с ребёнком в подсобное помещение с нерабочей вентиляцией». Также белгородка уточняет, что подсобка покрыта плесенью, матрас там «с запахом мочи и торчащими пружинами», а само здание внутри ветхое и с трещинами на стенах:
«В этом же санатории проживающие с 2022 года беженцы из Новороссии угрожают проколоть колёса и пробить бензобак в автомобиле белгородской мамы с маленькими детьми. Администрация санатория никак не реагирует на просьбы, а про условия проживания говорит, что недостаточно финансирование Белгородцев, хотя беженцы из Новороссии живут в другом корпусе, в комфортных номерах. Даже с кондиционерами».
Вот такими фото делится она.
Женщина пишет, что подобное отношению к людям несправедливое, потому что, всё же, проживание жителей Белгородской области в ПВР оплачивается, «а отношение и жильё ужасное».
«Доколе Белгородцев будут унижать?! Дома жить невозможно — обстрелы, сады, школы закрыты; переехали в ПВР в клоповник с плесенью. Когда мы вернёмся к нормальной жизни, как вся Россия?! Белгород — это тоже Россия!».
То же обращение прозвучало на вечернем эфире Вячеслава Гладкова «10 вопросов губернатору». Белгородка рассказала о проблемах в воронежском ПВР и попросила помочь.
«Если честно не понял, о каком пункте временного размещения вы в начале говорили. Потому от правительства Белгородской области отселения в этот ПВР у нас не было. Затем разобрались, увидели, что самостоятельно выезжаем. Жители приехали и власти Воронежской области тоже не информируют, но, слава Богу, спасибо, помогли, разместили. Сейчас вижу, что конфликтная ситуация сейчас создаётся. Безусловно берём эту ситуацию под контроль. Сейчас поручил Ольге Ильиничне Медведевой, разбираемся. И, наверное, предложим вам переехать в другой пункт размещения», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале сообщил, что в случае необходимости в ПВР региона увеличат количество мест для белгородцев, покинувших места своего проживания:
«Понимая всю сложность ситуации, мы предложили соседям воспользоваться нашими пунктами временного размещения. Несколько семей накануне уже приехали в них. При необходимости подготовим ещё больше мест в ПВР».
Представитель соседнего региона также отметил, что постоянно поддерживает связь с главой Белгородской области. По его словам, он уверен в том, что жители Белгорода успешно преодолеют текущие сложности.
А пока взрослые сообщают о проблемах в пунктах временного размещения в соседних областях, другие регионы сообщают о проблемах с белгородскими детьми в их лагерях. Как, к примеру, в Башкирии.
Дети из Белгородской области, которые провели отпуск в лагере Башкирии, в последний день своего пребывания устроили беспорядки. Одна из участниц смены рассказала, что в лагере находилось около 250 человек. В конце последней дискотеки их оповестили о скором возвращении домой, и тогда они решили «украсить» окончание вечера.
Подростки начали вытаскивать матрацы из окон и ломать двери. Наибольшие проблемы возникли в корпусе номер 10. После этого детей отправили в свои комнаты и не выпускали оттуда в течение двух часов. Один из свидетелей рассказал, что подростки были трезвыми, но почувствовали свою безнаказанность.
Администрация лагеря отказалась делать какие-либо заявления по этому поводу. Впоследствии стало известно, что начато расследование произошедшего в лагере инцидента.