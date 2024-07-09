На месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря

Posted Вчера, 23:17
Published Вчера, 23:17
Modified Вчера, 23:27
Updated Вчера, 23:27
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря. Как заявил глава региона, ситуация с оперативной обстановкой в области снова стала острой и небезопасной для юных жителей. Поэтому, для безопасности детей и спокойствия родителей, порекомендовал вновь обратиться к уже известной практике.
«Чем больше детей мы отправим, тем нам спокойнее будет. Мы не знаем, что будет завтра», — подытожил он.
Об этом он рассказал белгородцам, с которыми встретился на месте недавнего прилёта в городе со стороны ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Ещё вечером 8 июля Вячеслав Гладков в своих социальных сетях сообщил о том, что возможность открытия детских учреждений, мест для различных мероприятий и дополнительных занятий в Белгороде есть. А обсудить её планировалось уже сегодня, 9 июля, на собрании оперштаба.
«Действительно, мы планируем завтра этот вопрос рассмотреть. Абсолютно очевидно, что за последние почти два месяца обстановка в лучшей сторону в Белгороде изменилась. Безусловно, опасность еще остается, поэтому, как и всегда, примем решение на оперативном штабе, доведем его до жителей, затем посоветуемся с родителями», — поделился глава региона.
Восстановить работу спортивных и культурных учреждений планировалось с 15 июля. Министр образования Белгородской области должен был рассказать белгородцам где, когда и в каком формате они смогли бы открыться. А также о том как в учреждениях собираются обеспечивать безопасность.
При последней атаке ВСУ на Белгород, этой ночью, погиб один и ранены два мирных жителя. Местами повреждены здания и дома в Белгороде, авто и другие объекты.