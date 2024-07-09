На месте прилёта Гладков призвал белгородцев отправлять своих детей в летние лагеря

Вячеслав Гладков призвал белгородцев отп своих детей в летние лагеря

Сегодня ВСУ вновь атаковали Белгород. Есть погибший и раненые. Так, из-за последних событий Вячеслава Гладков на выезде к месту прилёта посоветовал белгородцам, которых встретил и на чьи вопросы отвечал, отправить своих детей в летние лагеря, чтобы обезопасить их, т. к. мы не знаем, что будет завтра.