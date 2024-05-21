Жалобы в воронежском ПВР. Что не устроило белгородцев?

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Белгородка пожаловалась властям на условия в одном из пунктов ПВР в Воронежской области. По данным женщины, её сестра с детьми временно проживает «Жемчужина Дона». Она отмечает, что там нет интернета и отопления в комнатах и постоянно летают непонятные насекомые.
«В другое ПВР не хотят перевозить. Хотят нас привезти обратно в Белгород», — пишет женщина.
Власти ответили женщине, что для всех, кто хочет выехать из «Жемчужины Дона» в Белгород, будет организован бесплатный отъезд. Оперштаб отметил, что в дальнейшем, если появится возможность перевода в другой ПВР, информацию доведут до людей. Те белгородцы, которые приняли решение оставаться в Воронежском ПВР, будут находиться там до стабилизации обстановки в области.