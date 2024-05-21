Жалобы в воронежском ПВР. Что не устроило белгородцев?

Власти ответили женщине, что для всех, кто хочет выехать из «Жемчужины Дона» в Белгород, будет организован бесплатный отъезд. Оперштаб отметил, что в дальнейшем, если появится возможность перевода в другой ПВР, информацию доведут до людей. Те белгородцы, которые приняли решение оставаться в Воронежском ПВР, будут находиться там до стабилизации обстановки в области.