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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Белгородцы жалуются на условия в ПВР в Воронежской области

Жалобы в воронежском ПВР. Что не устроило белгородцев?

21 мая 2024, 12:09
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на условия в ПВР в Воронежской области

Белгородка пожаловалась на условия в ПВР Воронежской области, где проживает её семья. Власти пообещали организовать бесплатный отъезд для тех, кто хочет вернуться в Белгород.

Белгородка пожаловалась властям на условия в одном из пунктов ПВР в Воронежской области. По данным женщины, её сестра с детьми временно проживает «Жемчужина Дона». Она отмечает, что там нет интернета и отопления в комнатах и постоянно летают непонятные насекомые.

«В другое ПВР не хотят перевозить. Хотят нас привезти обратно в Белгород», — пишет женщина.

Власти ответили женщине, что для всех, кто хочет выехать из «Жемчужины Дона» в Белгород, будет организован бесплатный отъезд. Оперштаб отметил, что в дальнейшем, если появится возможность перевода в другой ПВР, информацию доведут до людей. Те белгородцы, которые приняли решение оставаться в Воронежском ПВР, будут находиться там до стабилизации обстановки в области.

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