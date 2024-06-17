Более 550 жителей белгородского приграничья остаются в ПВР Старого Оскола

Напомним, всего в этом году в санатории других регионов должны отправить 6,5 тысячи человек. На лечение и реабилитацию отправляют тех, кто получил ранения лёгкой и средней степени тяжести, а также тех, кто потерял жильё. 268 жителей Белгородской области уже отправили в санатории Анапы, Туапсе и Крыма.