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ПВР

Более 550 жителей белгородского приграничья остаются в ПВР Старого Оскола

17 июня 2024, 10:37
Фото: 1MI
ПВР
Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева встретилась с белгородцами, проживающими в старооскольских ПВР. На данный момент там находятся более 550 жителей. Они были вынуждены покинуть дома из-за сложной оперативной обстановки в приграничье.

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева посетила пункты временного размещения в Старооскольском городском округе. Она рассказала, что на данный момент в этом ПВР проживает более 550 человек. Это жители приграничных территорий, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за сложной оперативной обстановки.

В пунктах временного размещения люди обеспечены питанием, одеждой и обувью, предметами первой необходимости, заявила Киреева. Организованы зоны отдыха, игровые комнаты, проводятся занятия с педагогами и мастер-классы для детей. Круглосуточно оказывается медицинская помощь, предоставляются лекарства. В пункты временного размещения организована доставка пенсий. Все, кто захотел выйти на работу, трудоустроены.

В ближайшее время белгородцы, чьё жильё пострадало от обстрелов, отправятся на санаторное лечение и отдых в другие регионы страны, включая Краснодарский край.

Напомним, всего в этом году в санатории других регионов должны отправить 6,5 тысячи человек. На лечение и реабилитацию отправляют тех, кто получил ранения лёгкой и средней степени тяжести, а также тех, кто потерял жильё. 268 жителей Белгородской области уже отправили в санатории Анапы, Туапсе и Крыма.

Пострадавших от обстрелов белгородцев отправили в санатории Анапы и Крыма
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Белгород#Пвр#Жанна Киреева
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