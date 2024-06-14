Пострадавших от обстрелов белгородцев отправили в санатории Анапы и Крыма

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Белгородцы, пострадавшие от атак ВСУ, могут отправиться в санатории других регионов. Такой возможностью уже воспользовались 268 человек. Санаторно-курортное лечение белгородцы проходят в Анапе, Туапсе, Крыму.
Отправиться в санаторий могут те, кто получил из-за обстрелов ранения лёгкой и средней степени тяжести. Помимо этого, возможность отправиться на лечение есть у тех, кто полностью потерял из-за атак ВСУ жильё.
В 2024 году в санатории планируют отправить 6,5 тысячи человек.
Добавим, что на отдых в другом регионе могут рассчитывать и тяжелораненые белгородцы. Однако в этом случае индивидуальный план должен составить лечащий врач.
Белгородцев также направляют и в санатории внутри региона. Однако у некоторых к такому решению есть вопросы. Так, беременных женщин удивило, почему их отправляют в «Красиво» — санаторий, находящийся в приграничном Борисовском районе.