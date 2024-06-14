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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Санаторий

Пострадавших от обстрелов белгородцев отправили в санатории Анапы и Крыма

14 июня 2024, 06:33
Фото: 1MI
Санаторий

268 жителей Белгородской области отправили в санатории

На лечение и реабилитацию отправляют тех, кто получил ранения лёгкой и средней степени тяжести, а также тех, кто полностью потерял жильё. Всего в санатории в этом году должны отправить 6,5 тысячи человек, рассказал губернатор.

Белгородцы, пострадавшие от атак ВСУ, могут отправиться в санатории других регионов. Такой возможностью уже воспользовались 268 человек. Санаторно-курортное лечение белгородцы проходят в Анапе, Туапсе, Крыму.

Отправиться в санаторий могут те, кто получил из-за обстрелов ранения лёгкой и средней степени тяжести. Помимо этого, возможность отправиться на лечение есть у тех, кто полностью потерял из-за атак ВСУ жильё.

В 2024 году в санатории планируют отправить 6,5 тысячи человек.

Добавим, что на отдых в другом регионе могут рассчитывать и тяжелораненые белгородцы. Однако в этом случае индивидуальный план должен составить лечащий врач.

Белгородцев также направляют и в санатории внутри региона. Однако у некоторых к такому решению есть вопросы. Так, беременных женщин удивило, почему их отправляют в «Красиво» — санаторий, находящийся в приграничном Борисовском районе.

Больше некуда? Беременным белгородкам предлагают отдых в обстреливаемом районе
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Крым#Лечение#Новости Белгорода#Реабилитация#Анапа#Санаторий#Белгород#Вячеслав Гладков#Туапсе
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