Пострадавших от обстрелов белгородцев отправили в санатории Анапы и Крыма

268 жителей Белгородской области отправили в санатории

На лечение и реабилитацию отправляют тех, кто получил ранения лёгкой и средней степени тяжести, а также тех, кто полностью потерял жильё. Всего в санатории в этом году должны отправить 6,5 тысячи человек, рассказал губернатор.