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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Выплаты увеличат для пострадавших от атак ВСУ белгородцев

Путин одобрил предложение увеличить выплаты пострадавшим от атак ВСУ белгородцам

12 августа 2024, 12:48
Фото: 1MI
Выплаты увеличат для пострадавших от атак ВСУ белгородцев
С таким предложением выступил губернатор Вячеслав Гладков, когда докладывал об обстановке в регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил проиндексировать выплаты жителям региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ. С этой инициативой он выступил 12 августа, когда докладывал Владимиру Путину об обстановке в приграничье.

Президент предложение поддержал. Теперь выплаты жителям отселённых территорий и тем, кто частично или полностью потерял имущество из-за атак ВСУ, увеличатся до 15 тыс., 75 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

Также глава государства согласился, что следует распространить мораторий на выплату ипотеки, потребительских кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.

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