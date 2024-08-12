Путин одобрил предложение увеличить выплаты пострадавшим от атак ВСУ белгородцам

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил проиндексировать выплаты жителям региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ. С этой инициативой он выступил 12 августа, когда докладывал Владимиру Путину об обстановке в приграничье.
Президент предложение поддержал. Теперь выплаты жителям отселённых территорий и тем, кто частично или полностью потерял имущество из-за атак ВСУ, увеличатся до 15 тыс., 75 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.
Также глава государства согласился, что следует распространить мораторий на выплату ипотеки, потребительских кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.