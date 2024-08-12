Путин одобрил предложение увеличить выплаты пострадавшим от атак ВСУ белгородцам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил проиндексировать выплаты жителям региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ. С этой инициативой он выступил 12 августа, когда докладывал Владимиру Путину об обстановке в приграничье.