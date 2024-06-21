Пока одних белгородцев поселили в бараках, другие просят Путина разобраться с мэрией

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Пострадавших от обстрелов и потерявших жильё из-за атак ВСУ белгородцев решили отправить на отдых в другие регионы. Однако всё пока проходит не так гладко.
Белгородка, которую отправили с группой в Джубгу, поделилась впечатлениями от местного парк-отеля, куда горожан заселили по линии соцзащиты. По словам очевидицы, в некоторых номерах не было света и висела проводка, унитазы текли, а путь к отелю пролегает по неосвещённому бездорожью. Более того, белгородка заявила, что то, куда их поселили, по сути своей является наспех переделанными бараками.
«Кто кого ввёл в заблуждение, кто что недосмотрел, надо разбираться, по факту люди, которые и так натерпелись, оказались унижены своим государством», — пишет белгородка.
В оперштабе проблему признали. Белгородцам ответили, что в корпусе, куда заселили горожан, ещё не закончили ремонт. Вместе с тем в оперштабе заверили, что в течение дня всех переселят в другое место.
К президенту Владимиру Путину обратились жители аварийного дома на Михайловском шоссе в Белгороде. Горожане просят главу государства помочь в решении их проблем.
А проблемы эти продолжаются не первый год. Сначала белгородцы добивались признания их дома аварийным, затем долго ждали расселения, а сейчас просят разобраться с тем, почему мэрия отказывается учитывать общедолевую площадь здания при расчёте площади, которую им должны предоставить в новом жилье.
Отчаявшиеся горожане записали видеообращение к президенту. Реакции от мэрии пока не было.
В Белгородской области тем временем продолжают подсчитывать последствия от атак ВСУ. За сегодняшний день уже известно об одном пострадавшем — им стал мужчина в Шебекино. Он получил контузию в результате обстрела города.
Шебекино сегодня, к слову, не раз попадало под удар ВСУ. Утром на окраине взорвались два дрона-камикадзе: один — на территории сельхозпредприятия, другой — на территории предприятия коммерческого. В результате атаки повреждены три машины, хозпостройка и склад. Во время дневного обстрела в городе разрушения выявили в пяти частных домах.
В Муроме Шебекинского горокруга под удар дрона-камикадзе попал торговый объект. В грайворонском Почаево в результате обстрела повреждены здание производственного предприятия и ЛЭП.