Пока одних белгородцев поселили в бараках, другие просят Путина разобраться с мэрией

Белгородка, которую отправили с группой в Джубгу, поделилась впечатлениями от местного парк-отеля, куда горожан заселили по линии соцзащиты. По словам очевидицы, в некоторых номерах не было света и висела проводка, унитазы текли, а путь к отелю пролегает по неосвещённому бездорожью. Более того, белгородка заявила, что то, куда их поселили, по сути своей является наспех переделанными бараками.